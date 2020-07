METEO – ESTATE in stand-by, tornano i temporali in gran parte dell’ ITALIA localmente anche sulle località balneari

Meteo Italia: clamoroso stop dell’Estate 2020

Quella odierna sarà una giornata ancora di bel tempo prevalente in Italia e dal clima tipicamente estivo anche se con le temperature in linea con la media del periodo o a tratti anche inferiori. Stiamo entrando nel pieno dell’Estate 2020 eppure sull’Italia la tendenza meteo non risulta stabile, anzi. Nei prossimi giorni si faranno sentire gli effetti del flusso perturbato di matrice atlantica con piogge o temporali man mano più estesi sul Paese. Le temperature di conseguenza resteranno fresche e a tratti anche inferiori la media di metà Luglio quando generalmente si raggiunge il picco di caldo.

Meteo: temporali in arrivo

Durante la giornata odierna avremo da segnalare della instabilità a tratti intensa al pomeriggio sui rilievi di Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata. Possibili sconfinamenti sulle coste della Sicilia ionica tra il pomeriggio e la serata. Nei prossimi giorni poi l’attività temporalesca potrebbe interessare le regioni centro-settentrionali con piogge o temporali. Attenzione anche alla grandine nei prossimi giorni. Il tutto accompagnato come consuetudine da forti raffiche di vento e da un generale calo delle temperature per il riversamento di masse di aria più fresca. Mari mossi sul versante adriatico, più calmi altrove.

Tendenza meteo estate 2020

Estate 2020 tutto tranne che con le ondate di caldo da record come nel 2003 e in tante altre annate dell’ultimo millennio. Stando alle ultime uscite da parte dei modelli meteo infatti non si intravede anche nel lungo termine e quindi per la seconda metà del mese di Luglio le grandi e prolungate ondate di calore tipiche dell’ultimo millennio in Italia con le temperature fino a 40°c all’ombra durante le ore centrali della giornata. Anche per i modelli meteo stagionali le ondate di caldo record non arriveranno in Italia neppure per il mese di Agosto.