METEO – ESTATE inizia instabile e piovosa, ecco cosa sta accadendo e la possibile svolta

Meteo in nuovo peggioramento sull’Italia, piogge e temporali verso il centro-nord

Meteo – Il tempo volge verso un nuovo peggioramento in questo inizio di fine settimana sull’Italia, per l’avvicinamento da Ovest dell’ennesima goccia fredda in ingresso dalla Francia. Le prime piogge hanno raggiunto la Sardegna centro-meridionale e le aree comprese tra il Piemonte sud-occidentale ed il Ponente Ligure, ma sarà nella seconda parte di giornata che si registrerà un’ulteriore peggioramento. Piogge e temporali, anche intensi, si estenderanno dal Nordovest e Sardegna a gran parte delle regioni settentrionali, Toscana e dalla sera anche su Umbria e Lazio. Prosegue, quindi, questo inizio di estate meteorologica decisamente anomala, con frequenti fasi perturbate e fresche, ma quali sono le cause?

Meteo Estate decisamente anomala in questa prima parte, ecco i motivi

Meteo – Prosegue la fase decisamente anomala in questo mese di giugno, quindi anche di estate meteorologica, con il transito di frequenti perturbazioni seguite da masse d’aria fresche per il periodo. I motivi di questo inizio in sordina dell’estate sono da ricercare nella circolazione generale emisferica; il final warming stratosferico ha determinato il definitivo esaurimento del vortice polare, con le fasi della AO e della NAO che nelle ultime settimana sono passate in fase neutro/negativa, con conseguente deciso abbassamento di latitudine del flusso umido perturbato. Le correnti oceaniche, quindi, transitano indisturbate sull’Europa centrale, favorite anche dalle frequenti fasi anticicloniche sul comparto scandinavo, determinando frequenti fasi di maltempo su diverse nazioni.

Meteo instabile e caldo assente in Italia, non è solo colpa dell’Atlantico

Meteo – Le responsabilità della fase piovosa ed a tratti fresca che sta interessando l’Italia da diverse settimane non sono da attribuire esclusivamente all’attività atlantica. C’è da dire che rispetto agli anni passati anche la figura dell’anticiclone africano è piuttosto assente in questo mese di giugno; l’ITCZ, il fronte di convergenza degli alisei, responsabile nel corso dell’estate dello spostamento verso il Mediterraneo dell’anticiclone africano, risulta decisamente al di sotto della media del periodo. La causa è da ricercare nei monsoni africani fin qui decisamente deboli, complice le SSTA ( anomalie termiche superficiali marine) positive a largo delle coste africane occidentale, limitando i contrasti termici terra-mare e rendendo la ventilazione umida oceanica meno intensa. La mancanza dell’anticiclone africano e la posizione defilata in pieno oceano Atlantico dell’anticiclone delle Azzorre, lasciano strada libera all’ingresso sul Mediterraneo centrale delle umide e piovose correnti oceaniche.