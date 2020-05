METEO – ESTATE KO ancor prima di iniziare, in arrivo forti PIOGGE e TEMPORALI in ITALIA, i dettagli

Strappo di maltempo tra ieri sera e le prime ore di questa notte

A partire già dalla serata di ieri era evidente un vistoso peggioramento delle condizioni meteo che hanno interessato alla fin dei conti buona parte delle regioni settentrionali. Forti piogge anche a carattere temporalesco e talvolta accompagnate da grandinate intense hanno infatti coinvolto soprattutto la Lombardia nordorientale, l’Alto Adige, il Veneto ed anche il Friuli Venezia Giulia nelle primissime ore della nottata di oggi e non risparmiando nemmeno Milano. Sul resto del centro-sud invece tutt’altro clima con tempo stabile e asciutto e temperature che si sono comunque allineate al periodo, grazie alla netta predominanza dell’Anticiclone delle Azzorre.

Violento maltempo a causa del passaggio di un blando cavo atlantico

Le condizioni di spiccato maltempo che nel corso della nottata hanno interessato diverse regioni settentrionali (con alcune che sono rimaste nella cosiddetta “ombra pluviometrica” come l’Emilia-Romagna e la Liguria) sono state dovute semplicemente al passaggio di un blando cavo atlantico che, ha affondato per l’appunto sul nord Italia. Il cavo d’onda è risultato però piuttosto rapido tanto che già questa mattina esso si trovava ad interessare la Penisola balcanica e, conseguentemente, per quanto altrettanto rapido possa essere stata l’instabilità sulle regioni settentrionali, gli accesi contrasti termici hanno comunque favorito lo sviluppo di forti temporali anche con grandine.

Ora fase di bel tempo fino ad almeno giovedì

Si è con oggi riaperta dunque una nuova fase di generale bel tempo sulla nostra Penisola grazie ad una nuova spinta da parte dell’Alta pressione di origine azzorriana, che già da svariati giorni sta avvolgendo le regioni centro-meridionali. Ciò porterà cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi, con qualche disturbo più massiccio lungo le regioni settentrionali, con condizioni meteo di totale stabilità sull’intero territorio nazionale. Tutto ciò sarebbe accompagnato anche da clima caldo, ma non eccessivo, in alcuni casi persino gradevole grazie alla sostenuta ventilazione soprattutto sui settori costieri. Tale situazione andrà avanti almeno fino a giovedì 28 maggio.