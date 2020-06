METEO – ESTATE meteorologica è già in crisi, possibile fase di MALTEMPO prolungata

Situazione sinottica attuale e per i prossimi giorni

Meteo – Buongiorno e ben ritrovati a tutti i lettori dal Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica attuale a livello europeo è costituita dalla presenza di una vasta area ciclonica tra la Gran Bretagna ed il comparto scandinavo, ponendo i suoi minimi barici di 983 hPa a ridosso del Mare del Nord. Un flusso umido e piovoso, quindi, transita alle medie latitudini, raggiungendo a più riprese anche il Mediterraneo centrale e l’Italia, mentre l’alta pressione delle Azzorre è defilata sul vicino Atlantico. Nel corso dei prossimi giorni si assisterà ad un graduale aumento del campo barico alle alte latitudini, mentre le umide e piovose perturbazioni atlantiche potrebbero transitare ancora sull’Europa centrale, coinvolgendo anche l’Italia.

Meteo weekend in nuovo peggioramento: rischio nubifragi al Nord

Meteo – Dopo la forte ondata di maltempo che ha coinvolto gran parte dell’Italia nei giorni scorsi, con forti temporali e mareggiate, in questo inizio di fine settimana si registra un momentaneo miglioramento; salvo residui fenomeni all’estremo Sud, splende il sole al Centro-Nord e Sardegna, salvo residui disturbi sul Triveneto. Tuttavia già dalla seconda parte di giornata, una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico, porterà nuove piogge e temporali a ridosso dell’Arco Alpino e Prealpino con fenomeni in estensione tra la tarda serata e la notte anche ai settori di pianura di Piemonte e Lombardia, nonché alla Liguria. Tra la prossima notte e la giornata di domani, domenica 7 giugno, una nuova forte fase di maltempo investirà gran parte del Nord, con rischio nubifragi su Liguria, Lombardia, Piemonte orientale e Triveneto.

Meteo Estate: Giugno in crisi, possibile fase di maltempo prolungata

Meteo – L’estate meteorologica, al via con l’inizio del mese di giugno, sembrerebbe attualmente in seria difficoltà; una nuova forte perturbazione transiterà tra domenica e lunedì sull’Italia, portando piogge e temporali anche di forte intensità. Successivamente non si intravedono significativi miglioramenti per l’Italia; le principali figure anticicloniche si manterranno decisamente defilate, e pronte ad estendersi a latitudini più settentrionali. Un vasta lacuna barica potrebbe isolarsi sull’Europa centro-meridionale nei prossimi giorni, compromettendo le condizioni meteorologiche in Italia per i prossimi 5-7 giorni. Vediamo nella prossima pagina una possibile tendenza per i prossimi giorni.