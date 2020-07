METEO – ESTATE nel vivo con una forte ONDATA di CALORE in arrivo in ITALIA durante la prossima settimana, ecco le previsioni

Meteo Italia: ESTATE avanti tutta dopo i temporali

Negli ultimi giorni abbiamo visto il passaggio di una perturbazione con temporali localmente intensi e anche della grandine. Le regioni maggiormente interessate sono state quelle settentrionali, Marche, Umbria, Toscana e Abruzzo. Grande escluso il Lazio e le regioni meridionali dove non piove da settimane e il clima si è mantenuto caldo e afoso. Tuttavia nelle prossime giornate avremo bel tempo da nord a sud eccetto locali disturbi su Alpi, Prealpi e alte pianure nonché clima tipicamente estivo con le temperature in aumento ad oltranza e una vera e propria ondata di calore in arrivo.

Meteo estate: ondata di calore in arrivo in Italia nella prossima settimana

Su tutte le regioni d’Italia avremo condizioni meteo stabili durante la giornata odierna, Domenica 26 Luglio. Da segnalare soltanto la possibilità di locali temporali tra il pomeriggio e la serata sul Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli nonchè delle innocue nubi in transito sulle regioni settentrionali. La giornata di domani sarà ancora stabile in tutta Italia con sole prevalente salvo locali piogge o temporali sulle Alpi. Copioni invariati poi nel corso dei giorni successivi della prossima settimana ma con le temperature che tenderanno ad aumentare ad oltranza.

Meteo Estate: sole e temperature in aumento

Temperature previste in ulteriore aumento durante la prossima settimana con sole e precipitazioni assenti in Italia. Avremo a che fare con una vera e propria ondata di calore della durata di diversi giorni, solo a ridosso del prossimo fine settimana potrebbero rientrare nella media le temperature. Previsti valori prossimi i 40°c in alcune aree interne e depresse del centro e del sud Italia, poco meno in pianura Padana. Il tutto prodotto dall’espansione del famigerato anticiclone africano sul Mediterraneo centro-occidentale e con esso le correnti calde africane in arrivo.