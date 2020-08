METEO: ESTATE nel vivo, quale tendenza in Italia? Sole e gran caldo o clima fresco e temporali?

Meteo Italia: tra Anticiclone e correnti instabili

Temporali in atto sulle regioni meridionali peninsulari e Sicilia, bel tempo altrove con clima tuttavia piuttosto fresco specie nelle ore serali o notturne. Anche nei prossimi giorni della settimana in corso avremo qualche nota d’instabilità al meridione mentre al centro e al nord Italia splenderà il sole sotto l’influenza dell’anticiclone di matrice afro-azzorriana verso l’Europa centro-occidentale e fino a raggiungere la Scandinavia. Bel tempo in Italia con l’Anticiclone di blocco e temperature in progressivo aumento con valori che resteranno però in linea o di poco al di sopra delle medie del periodo.

Meteo Estate: Anticiclone prevalente in Italia

Bel tempo e dal clima gradevole nei prossimi giorni e nel prossimo weekend in gran parte dell’Italia, temperature previste in aumento ma senza raggiungere valori sgradevoli grazie anche a contenuti tassi di umidità nell’aria grazie alle correnti fresche dai quadranti settentrionali. Tornerà pertanto il caldo estivo nei prossimi giorni in Italia ma non sarà eccessivo come nella scorsa settimana quando la temperatura percepita raggiungeva quota 40°c. Quale tendenza meteo per il prossimo Ferragosto? Ancora anticiclone o temporali e maltempo?

Tendenza meteo Ferragosto 2020

In molti si staranno domandando quale potrebbe essere la tendenza meteo per il prossimo Ferragosto 2020, vacanze al mare o vacanze in montagna? Durante la settimana che introduce il prossimo Ferragosto avremo ancora Anticiclone prevalente in Italia centro-meridionale come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Sulle regioni settentrionali invece troveremo ancora temporali tipici dell’estate sulle aree alpine e senza escludere qualche sconfinamento sulle alte pianure.