METEO ESTATE – Nuova fiammata AFRICANA in vista, la stagione CALDA ci riprova. Gli ultimi DETTAGLI

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Italia alle prese con giornate uggiose in concomitanza con il termine del mese di maggio: questo grazie all’avvicinamento di una goccia fredda che sta apportando maltempo sui settori occidentali del continente europeo. Sulle regioni del centro-sud la ventilazione da sud sta permettendo un impennata delle temperature: sono attesi infatti picchi di +34/+35°C su Valle del Tevere, settori di pianura del Lazio, sulla provincia di Caserta e sulla Sicilia. Domani tanto caldo anche sulla Toscana dove non si escludono punte fino a +33/+34°C. Il passaggio della saccatura nel weekend determinerà in seguito un calo delle temperature che tuttavia risulterà momentaneo e solo per la durata del fine settimana. Vediamo cosa determinerà questo peggioramento meteo.

Ultimo weekend di maggio con il maltempo

Focus maltempo – Nel fine settimana una saccatura d’aria instabile aggancerà la goccia fredda portando maltempo sull’Italia; in questa fase torneranno le piogge in Italia con anche condizioni di severo maltempo in questo weekend. Per il momento secondo i principali modelli matematici sembrerebbero le regioni del nord Italia ad essere più coinvolte da questa fase, tuttavia torneremo a parlare nel dettaglio di questo breve break di maltempo. Per la prossima settimana è prevista l’inaugurazione di una nuova ondata di calore che permetterà nuovamente alle temperature di oltrepassare le medie del periodo.

Ondata di caldo in vista per l’esordio di giugno

Tendenza meteo – Dopo un fine settimana nel complesso perturbato e piovoso, la prima settimana di giugno dovrebbe essere caratterizzata dalla rimonta di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale. Questo dispenserà tempo stabile e caldo in Italia con temperature decisamente alte al centro-sud. Dalle prime analisi modellistiche si evidenziano alcune zone che potrebbero raggiungere temperature piuttosto elevate: possibili picchi di +36/+38°C su Tavoliere delle Puglie, e sulle zone interne di Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Massime più contenute sulla Valle del Sacco, Casertano e Valle del Tevere.

CONTINUA A LEGGERE​

Proiezione per l’estate meteorologica

La stagione estiva potrebbe risultare piuttosto calda e anomala in partenza come evidenziato dall’analisi dell’ITCZ: la zona di convergenza intertropicale è già prevista in rialzo nei prossimi giorni, anche grazie al monsone Africano. Questa situazione potrebbe avvantaggiare la possibilità di severe ondate di calore già nel mese di luglio. Questo a discapito della possibilità di infiltrazioni d’aria umida, che possono innescare temporali pomeridiani anche sulle zone di pianura. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.