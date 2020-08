METEO – ESTATE PAZZA, si passa dal CALDO ESTREMO al violento MALTEMPO con ALTALENA TERMICA, ecco tutti i dettagli

Caldo opprimente sull’Italia, 14 città bollino rosso

Come ormai da diversi giorni a questa parte la nostra Penisola è avvolta da un robusto campo di Alta pressione di matrice sub-tropicale che con il passare della settimana è stato alimentato da correnti via via sempre più roventi, con un’intensificazione del caldo piuttosto sensibile a partire dalla giornata di giovedì 30 luglio, quando in Italia si sono raggiunti i primi picchi di +40°C e oltre. Nella giornata odierna le temperature non sono molto dissimili e alcune località di Sardegna e Calabria interne hanno sfiorato nuovamente i +42°C. D’altronde, per oggi, 14 città italiane erano bollino rosso come stabilito dal Ministero della Salute.

Nonostante il caldo intenso non manca qualche temporale

Nonostante il caldo intenso però, in Italia non manca qualche temporale dovuto all’infiltrazione di correnti più fresche e umide di matrice atlantica provenienti dai quadranti nordorientali. Tale quadro sinottico che vede comunque l’Alta pressione dominante sul Mediterraneo centrale, permette però la formazione e il conseguente sviluppo di temporali termoconvettivi che nella fattispecie di oggi stanno colpendo alcuni settori della dorsale appenninica e dell’arco alpino con fenomeni localmente anche intensi. Nelle prossime ore è attesa però una graduale attenuazione dei fenomeni, con residui acquazzoni sulle regioni nordorientali.

Si passa da un estremo all’altro, da domani maltempo al nord Italia

Un’estate che si inserisce all’interno di un contesto sociopolitico-economico molto singolare e che sperabilmente vedremo difficilmente in futuro. Un’estate, che anche dal punto di vista meteorologico/climatico, presenta alcune anomalie. Erano infatti diversi anni che non si vedeva una stagione estiva così tormentata da plurimi affondi perturbati, anche se poi negli ultimi giorni ci ha un po’ “rinfrescato” la memoria su cosa volesse dire il concetto di estate nell’ultimo decennio. Da domani domenica 2 agosto il nord Italia tornerà ad essere interessato dal violento maltempo grazie alla progressione di correnti atlantiche in arrivo dai quadranti settentrionali.