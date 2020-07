METEO – ESTATE pronta a ripartire sull’ITALIA, TEMPERATURE in aumento e CALDO AFRICANO, tutti i dettagli

Settimana instabile, più colpita la Sicilia dal maltempo

Volge ormai al termine una settimana caratterizzata dal continuo flusso di correnti più umide e fresche di matrice atlantica proveniente dai quadranti nordorientali, che hanno non solo contenuto le temperature all’interno della norma del periodo, ma hanno favorito altresì lo sviluppo del maltempo attraverso la formazione dei classici temporali pomeridiani che hanno colpito soprattutto le zone interne del Paese. Tuttavia, non sono mancati fenomeni estremi che nella fattispecie hanno coinvolto tutti quanti la Sicilia: dalle due trombe d’aria nel catanese, una a Mineo e l’altra a Scordia, al vero e proprio alluvione che si è scatenato su Palermo.

Oggi miglioramento generale con fenomeni residui al sud Italia

Dal quadro sinottico a disposizione è evidente una variazione che riguarda la goccia fredda che fino alla giornata di ieri è stata la principale responsabile del maltempo sulla nostra Penisola: tale goccia fredda ha infatti traslato verso oriente, sospinta anche da un nuovo rinforzo dell’Alta pressione di matrice africana dai quadranti meridionali. Ciò ha determinato un netto miglioramento delle condizioni meteo su gran parte dello stivale, sebbene come vedremo all’interno del prossimo paragrafo non manchino, qualche nota di residua instabilità continui ad interessare la nostra Penisola anche oggi.

Maltempo su Calabria e Sicilia jonica

Come accennato in precedenza, malgrado l’allontanamento delle correnti più fresche e instabili stia determinando un miglioramento nitido delle condizioni meteo su gran parte del Paese, con temperature che stanno nuovamente aumentando su valori più consoni alla media del periodo e in alcuni casi anche lievemente oltre, instabilità continua a colpire alcune zone del Paese, tra cui in primis troviamo ancora una volta la Sicilia (sul versante jonico) e la Calabria jonica in misura minore. Nella prima, i temporali risultano anche molto intensi e si stanno dirigendo verso il ragusano e il siracusano.