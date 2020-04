METEO: l’estate prova a giocare d’anticipo, temperature in aumento in ITALIA con maggio

Piogge e temporali sparsi in Italia tra oggi e domani, rischio fenomeni intensi

Il flusso atlantico continua a scorrere sull’Europa centrale interessando a tratti anche il Mediterraneo dove porta condizioni meteo instabili con piogge e temporali sparsi. Maltempo a tratti fino all’inizio di maggio in Italia, poi netto miglioramento grazie all’arrivo dell’anticiclone africano. Oggi, Mercoledì 29 aprile, saranno soprattutto le regioni del Centro-Nord a fare i conti con piogge e temporali più intensi. Fenomeni soprattutto al Nord-Est e nelle zone interne del Centro. Giovedì 20 aprile nuovo impulso instabile con condizioni meteo perturbate soprattutto sulle regioni settentrionali dove tra pomeriggio e sera non si escludono locali nubifragi specie su Lombardia, Veneto e Friuli. Maggiori schiarite invece al Centro-Sud salvo locali piogge in arrivo dalla serata sulle regioni centrali tirreniche. Ancora un po’ di instabilità durante la Festa dei Lavoratori ma si andrà verso un deciso miglioramento meteo.

Festa dei Lavoratori localmente bagnata da temporali e acquazzoni, ecco dove

Modelli che stanno ormai convergendo per quanto riguarda la previsioni meteo per Venerdì primo maggio, dove fino a poco fa c’era stata grande incertezza. Anticiclone africano in espansione verso Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale per il modello americano GFS. Ancora correnti fresche in quota dai quadranti nord-occidentali sull’Italia con dunque la possibilità di temporali pomeridiani specie al Nord e sull’Appennino. Anticiclone più insistente del corso del weekend con temperature in netto aumento da Domenica. Piuttosto simile anche l’ultimo aggiornamento del modello europeo ECMWF che mostra il promontorio africano nella medesima posizione per il primo giorni di maggio. Acquazzoni e temporali soprattutto di stampo pomeridiano confermati per la nostra Penisola in particolare al Nord e nelle zone interne del Centro.

Inizio della Fase 2 in Italia sotto il segno dell’anticiclone africano, verso l’estate

Italia che si appresta ad entrare nella fase 2 per quello che riguarda la lotta al coronavirus, e secondo i principali modelli potrebbe farlo con un vero e proprio anticipo d’estate. In questo primo weekend di maggio avvertiremo un aumento delle temperature con il promontorio africano che da sud-ovest spingerà verso il Mediterraneo. La prossima settimana il mese di maggio potrebbe momentaneamente mascherarsi da giugno con temperature massime vicine o localmente superiori ai +30 gradi. Al momento ci sono alcune differenze sull’asse di risalita dell’anticiclone: più verso la Penisola Iberica per il modello europeo ECMWF mentre per GFS sarebbe più spostato verso l’Italia. In entrambi i casi le condizioni meteo in Italia sarebbero per lo più stabili e soleggiate ma il caldo maggiore si avrebbe ovviamente nello scenario proposto dal modello GFS con l’anticiclone dritto verso la nostra Penisola.