METEO: ESTATE sempre più vicina con scenari molto caldi per l’ITALIA all’orizzonte, ecco perché

Alta pressione molto invadente nel corso delle prossime settimane, estate dietro l’angolo

Dopo un rapido passaggio instabile ecco che l’anticiclone africano torna a governare il tempo sul Mediterraneo e sull’Italia. Questo ci regalerà condizioni meteo stabili e clima sempre più caldo almeno fino all’inizio del weekend, a seguire è atteso un parziale cambio di circolazione con il maltempo che potrebbe interessare parte dell’Italia. Nel corso della prossima settimana una saccatura depressionaria dovrebbe allungarsi fin verso la Penisola Iberica per poi muoversi sul Mediterraneo centrale. Si avrebbero così piogge e temporali soprattutto al Nord e su parte del Centro. E’ però sul lungo termine che i principali modelli mostrano ancora un anticiclone decisamente troppo invadente sul Mediterraneo e sull’Europa. Potrebbero non mancare in questo caso ondata di caldo precoce con temperature ben oltre le medie del periodo già entro la metà di maggio.

Netto cambio sull’Europa: dal caldo al freddo in pochi giorni, conseguenze in Italia

Anticiclone nord africano che tra oggi e Sabato garantirà condizioni meteo stabili e soleggiate da Nord a Sud. Temperature sopra media anche sull’Europa ma attenzione perché dal weekend la situazione dovrebbe rovesciarsi. Nella giornata di Domenica l’Europa si troverà assediata da una massa d’aria molto fredda in discesa dalla Scandinavia e da una perturbazione atlantica in movimento verso la Penisola Iberica. Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano queste due figure unirsi entro l’inizio della prossima settimana andando poi a determinare un netto peggioramento meteo specie al Nord Italia. Temperature in brusco calo sull’Europa centrale con valori anche di 8/10 gradi al di sotto delle medie. Italia che potrebbe essere invece spaccata in due con clima fresco al Nord e gran caldo al Sud.

Temperature oltre 10 gradi sopra media? Vediamo la tendenza meteo

Nei prossimi giorni avremo un lento e costante aumento delle temperature, specie nei valori massimi, con un picco tra Domenica e Lunedì. Come anticipato l’inizio della prossima settimana dovrebbe vedere valori termici più contenuti specie al Centro-Nord grazie al peggioramento meteo. Entro la metà di maggio però gli spaghi del modello GFS ci mostrano un importante nuovo aumento delle temperature con valori che potrebbero salire anche di 10 gradi oltre le medie del periodo. Bisognerà prestare attenzione all’isolamento di una circolazione depressionaria sulla Penisola Iberica la quale potrebbe spingere la parte più calda dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo centrale. Anche se la distanza temporale è ancora elevata, ad oggi non si possono escludere temperature massime oltre i +30 gradi su buona parte del Centro-Sud con punte sulle Isole Maggiori anche di +36/37 gradi.