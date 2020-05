METEO ESTATE: ultimi aggiornamenti per l’Italia sulla stagione CALDA ormai alle porte

Maggio tra anticiclone e temporali intensi, ecco gli ultimi aggiornamenti

Come anticipato nei giorni scorsi cambia la situazione sinottica sull’Europa e sul Mediterraneo con condizioni meteo che si faranno più instabili anche al Centro-Sud. Questa penultima settimana di maggio inizia con una goccia fredda in avvicinamento dalla Penisola Iberica al Mediterraneo centrale. Questa ci terrà compagnia per diversi giorni portando una settimana all’insegna di acquazzoni e temporali diffusi. Entro la seconda metà della settimana la goccia fredda sfilerà verso il Sud Italia non prima però di aver portato temporali intensi e locali nubifragi su diverse regioni. Il mese di maggio potrebbe però vedere nuove espansione dell’anticiclone sull’Europa e sul Mediterraneo portandoci così ancora qualche breve ma intensa ondata di caldo pre-estiva. Lunedì 1 giugno inizierà ufficialmente l’estate meteorologica, proviamo allora ad elaborare una prima tendenza meteo.

Goccia fredda in azione sul Mediterraneo, settimana di maltempo per l’Italia

Giornata odierna che vedrà un nuovo aumento dell’instabilità soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. La prima regione ad essere coinvolta dal maltempo sarà comunque la Sardegna con acquazzoni e temporali sparsi già dal pomeriggio. Condizioni meteo in peggioramento entro la serata su buona parte del Centro-Nord con temporali specie su Toscana, Umbria e Lazio. Martedì 19 maggio goccia fredda posizionata proprio sull’Italia con condizioni meteo che si faranno instabili soprattutto nelle ore pomeridiane e serali quando piogge e temporali sparsi potranno interessare un po’ tutte le regioni da Nord a Sud. Evoluzione simile anche per Mercoledì 20 quando i fenomeni inizieranno però a concentrarsi sulle regioni del Centro-Sud. Sul finire della settimana tempo in miglioramento a causa dell’allontanamento della goccia fredda verso la Grecia.

Tendenza meteo estate: ecco come potrebbe iniziare il mese di giugno

Distanza temporale ancora decisamente elevata per una previsione meteo in senso stretto per l’inizio dell’estate meteorologica. Proviamo però ad elaborare una prima tendenza con l’ausilio dei modelli stagionali. L’evoluzione meteo per la fine di maggio sembra orientata ancora verso alternanze tra anticicloni e brevi fasi instabili sul Mediterraneo ma anche sull’Europa centro-occidentale. Già molto attiva e piuttosto espansa verso nord la fascia degli anticicloni, cosa che non lascia ben sperare per una stagione estiva non particolarmente bollente. Per la prima settimana di giugno 2020 il modello ECMWF mostra ancora condizioni meteo piuttosto povere di precipitazioni su buona parte del vecchio continente, Italia compresa Temperature che potrebbero risultare sopra le medie soprattutto su Europa centro-occidentale e Mediterraneo. Anomalie di pressione positive che potrebbero aversi in questo caso sull’Europa con anticiclone di matrice azzorriana o anche africana.