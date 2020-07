METEO – ESTATE va KO, l’ATLANTICO DOMINA il WEEKEND alle porte con CALO delle TEMPERATURE, ecco i dettagli

Torna il maltempo in Italia oggi, flusso atlantico in discesa

Dopo che nei passati giorni lo scorrimento di correnti più fresche e umide aveva interessato i Paesi appena oltralpe, portando effetti anche sulle aree più settentrionali del nostro Paese, nella giornata di oggi venerdì 3 luglio come avevamo preannunciato nei passati giorni, le condizioni di maltempo si presentano in forma più diffusa sull’Italia, interessando non solo il nord, dove numerosi sono stati i danni e i disagi in Emilia-Romagna dapprima nel reggiano e successivamente nel ferrarese, e anche buona parte delle regioni centrali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tempo peggiorato su Marche e Abruzzo nel pomeriggio

Il maltempo continua a flagellare l’Italia anche durante questo pomeriggio, dopo una prima metà di giornata comunque spiccatamente instabile. A partire però dalle primissime ore di questo pomeriggio piogge e temporali si sono estesi anche verso meridione a causa dell’affondo di una saccatura di origine atlantica in arrivo dai quadranti settentrionali, interessando soprattutto il versante adriatico centrale dove i fenomeni sono risultati e risultano tutt’ora localmente intensi soprattutto nelle Marche. Nelle prossime ore le condizioni meteo sono destinate gradualmente a migliorare, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Domani il maltempo si sposta al centro-sud

Le condizioni meteo tenderanno ad un ulteriore peggioramento sulle regioni centro-meridionali italiane nella giornata di domani sabato 4 luglio, con la traslazione di una goccia fredda di origine sempre atlantica con direttrice nordovest-sudest, attraversando dunque tutta la nostra Penisola. Ne scaturisce forte maltempo con temporali e possibili grandinate soprattutto nelle regioni centrali nel corso del pomeriggio coinvolgendo in un momento successivo anche quelle meridionali. Le aree più colpite sarebbero quelle interne, soprattutto nelle zone limitrofe di rilievi montuosi, mentre i settori costieri rimarranno più ai margini.