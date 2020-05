METEO: estate vicina e lo spettro della SICCITA’ incombe in ITALIA, vediamo come terminerà maggio

La siccità potrebbe essere un problema per l’estate 2020, tendenza meteo

Condizioni meteo instabili o perturbate interessano le regioni del Nord Italia con piogge e temporali intensi che imperversano da alcuni giorni. Si avvicina però sempre più l’estate 2020, la stagione più povera di piogge, e i livelli di siccità sono già a livelli critici. Nel corso dei prossimi giorni l’Italia si troverà ancora divisa in due con maltempo al Nord e caldo intenso al Sud. Le piogge sulle regioni settentrionali non basteranno comunque a colmare il deficit idrico con alcune zone che segnano anche –50/75% in meno di piogge cadute da inizio anno. Si conferma inoltre un’ondata di caldo piuttosto intensa per la prima metà di maggio con temperature massime notevoli sulle regioni meridionali. Solo tra la seconda e la terza decade del mese il clima potrebbe tornare più fresco su tutta la Penisola con possibilità anche di temporali sparsi.

Temperature oltre +35 gradi al Sud, caldo anche al Centro Italia

Spinta dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo orientale a causa di una vasta circolazione depressionaria in affondo sul Marocco. L’Italia si trova già parzialmente investita da questa ondata di caldo precoce con valori di temperatura comunque notevoli. Saranno le regioni del Sud quelle più interessate ma il caldo si farà sentire anche al Centro. Previsti tra domani e Sabato valori di temperatura fino a 10-14 gradi oltre le medie del periodo al Sud e oltre 6-8 gradi al Centro, in media invece sulle regioni del Nord. Temperature massime oltre la soglia dei +30 gradi potrebbero registrarsi su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. L’ultima uscita del modello GFS mostra punte anche di +34/35 gradi su zone interne di Puglia, Calabria e Sicilia. Temperature in aumento anche sulle regioni centrali dove si potranno sfiorare i +30 gradi in particolare nelle zone interne del Lazio.

Ultima decade di maggio che potrebbe presentarsi più fresca e più piovosa

Secondo l’ultimo aggiornamento del modello GFS la vasta saccatura depressionaria presente sulla Penisola Iberica potrebbe spostarsi verso il Mediterraneo centrale con l’inizio della prossima settimana. Questo porterà aria più fresca da Nord a Sud con temperature che risulteranno comunque in linea con le medie del periodo. Si avrebbe inoltre un aumento dell’instabilità pomeridiana con acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sulle zone interne. Il modello americano prosegue su questa linea mostrando una tendenza meteo per l’ultima decade di maggio orientata ad una maggiore alternanza tra promontorio anticicloni e fasi instabili o perturbate. Tutto ciò non basterà comunque a colmare il deficit idrico accumulato e il mese di giugno 2020 potrebbe iniziare con lo spettro della siccità. Evoluzione simile sul lungo periodo anche per il modello europeo con un ritorno del maltempo al Sud.