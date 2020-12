METEO – Fase di transizione con nubi e qualche PIOGGIA, poi arrivano FREDDO e NEVE; ecco la tendenza fino CAPODANNO

Meteo – Nonostante il campo barico sull’Italia sia livellato attorno ai 1025 hPa, sono molte le nubi in transito in questo fine settimana e non mancheranno locali fenomeni ; un’ansa depressionaria si è infatti insinuata all’interno del campo altopressorio, determinando nubi e piogge in particolare sulla Liguria ed in successiva estensione tra la seconda parte della giornata odierna, ma soprattutto in quella di domani al nordovest ed all’Emilia. Deboli nevicate saranno possibili sulle Alpi occidentali al di sopra dei 1300-1400 metri, mentre occasionali piogge sono attese anche sui settori ionici e sulla Sicilia sud-orientale. Alternanza di schiarite ad addensamenti sul resto dell’Italia, con maggiori spazi di sereno tra Puglia, Basilicata e Campania.

Tendenza meteo Capodanno

Come detto le festività natalizie potrebbero trascorrere in compagnia del maltempo, con il ritorno del freddo e della neve anche a quote collinari. La tendenza meteo per la fine del mese di dicembre e l’avvio di gennaio potrebbe essere improntata verso una prolungata fase invernale; il warming in atto in stratosfera potrebbe condizionare anche l’andamento del vortice polare troposferico nei prossimi giorni. I maggiori centri di calcolo, infatti, vedrebbero un vortice polare decisamente disturbato nelle prossime settimane, con una possibile estesa ondata di freddo sull’Europa proprio in concomitanza con il Capodanno, fino a raggiungere parte dell’Italia. E’ ancora prematuro effettuare una previsione meteo dettagliata a lungo termine, ma non escludiamo che dopo il Natale, anche il Capodanno possa trascorrere in compagni di condizioni meteo invernali. Rimanete aggiornati!