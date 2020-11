METEO – Fase INVERNALE in arrivo sull’ITALIA, freddo e NEVE localmente a BASSA QUOTA; i dettagli

Maltempo Italia: l’autunno termina con trombe d’aria e nubifragi

Meteo – Da un punto di vista meteorologico, la stagione autunnale si appresta verso la sua conclusione con il mese di novembre.Il maltempo non si è fatto tuttavia attendere, a causa del transito sul mar Mediterraneo meridionale di un vortice di bassa pressione. Condizioni di tempo perturbato hanno colpito nelle ultime ore in particolare le due Isole Maggiori, con piogge alluvionali che hanno interessato la Sardegna orientale, mentre una tromba d’aria si è abbattuta su Catania nella serata di sabato. L’inverno, tuttavia, è pronto a prendersi la scena nel corso dei prossimi giorni, quando oltre al maltempo arriverà anche il freddo e la neve. Vediamo i maggiori dettagli.

Meteo: fase invernale da martedì sull’Italia

La stagione invernale meteorologica inizierà ufficialmente il 1 dicembre. L’allontanamento del vortice di bassa pressione, tutt’ora in azione sui bacini meridionali italiani, favorirà un momentaneo miglioramento del tempo nella giornata di lunedì 30 novembre. A seguire, proprio in concomitanza con l’avvio dell’inverno meteorologico, l’Italia verrà coinvolta da condizioni meteo decisamente più consoni con la stazione invernale. L’anticiclone delle Azzorre, infatti, si manterrà a largo dell’Oceano Atlantico almeno per gran parte della prossima settimana, favorendo l’ingresso sul Mediterraneo centrale di masse d’aria più fredde dal nord Europa.

Nucleo freddo verso l’Italia, neve a bassa quota?

Analizzando gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici, giungono ulteriori conferme sull’imminente fase invernale prevista per la prossima settimana sull’Italia. Un nucleo d’aria fredda in discesa dalla Scandinavia, raggiungerà il centro-nord Italia tra l’1 ed il 2 dicembre, favorendo una fase di maltempo; l’aria fredda in ingresso sia dalla porta della Bora che da quella del Rodano, favorirebbe nevicate a bassa quota, specie sulle regioni settentrionali, Umbria e Toscana. Le temperature tenderanno a scendere inevitabilmente, portandosi di qualche grado al di sotto delle medie decadali. Neve abbondante sull’Appennino centro-settentrionale fino a quote collinari, mentre non si esclude qualche fiocco fino a ridosso delle pianure del Nord; per maggiori dettagli sulle quote neve ed un eventuale interessamento delle pianure bisognerà attendere ancora la giornata di domani. Ma come proseguirà il mese di dicembre? Vediamolo nella prossima pagina!