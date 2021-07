METEO FERRAGOSTO – Festività dell’ESTATE che potrebbe essere compromessa da una PERTURBAZIONE

Situazione sinottica prevista per il weekend

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo alle porte di una nuova fase instabile che vedrà l’Italia protagonista specie al settentrione: da domani una vasta zona depressionaria situata tra la Scandinavia e la Gran Bretagna che al momento presenta due minimi depressionari principali, si estenderà fin verso la penisola Iberica, erodendo il bordo superiore del campo di alta pressione africana presente sul mediterraneo da più giorni. Questo movimento innescherà l’intrusione di aria atlantica dai quadranti nord-occidentali che spingerà progressivamente questo cavo d’onda verso i settori più orientali d’europa, passando proprio per l’italia. La nostra nazione infatti sarà interessata per lo più dal nord, dove tra sabato e domenica si avvertirà un deciso calo termico. Vediamo quali saranno le zone più bersagliate da questa perturbazione estiva!

Focus maltempo, ecco le zone interessate nei prossimi giorni

Meteo fine settimana – Come annunciato in precedenza e negli altri editoriali al nord Italia ci aspettiamo un fine settimana di pieno maltempo: già da domani mattina le prime piogge si andranno a manifestare sul Trentino Alto Adige. A seguire nelle ore pomeridiane, attesi acquazzoni e temporali su Piemonte, Lombardia, Trentino e Friuli. Grazie all’ulteriore contributo di aria fresca di origine atlantica, i fenomeni si potrebbero estendere anche alle ore serali e notturne, con un massiccio coinvolgimento anche delle pianure; coinvolte anche Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Vicenza e Udine. Marginalmente colpita l’Emilia Romagna che dovrebbe essere interessata da piogge meno consistenti ma temperature in calo. Situazione analoga nella giornata di domenica, anche se in questo caso il maltempo potrebbe risultare più duraturo sulle regioni del nord-est. Insomma il mese di agosto potrebbe iniziare con un duro colpo, ma quale potrebbe essere la sua prosecuzione?

Tendenza meteo mese di agosto

Agosto 2021 previsto molto caldo nell’ultima tendenza del modello europeo: proprio a ridosso della pianura Padana potrebbe essere un mese molto caldo, con anomalie di temperatura di +2/+3°C. Caldo più moderato sul versante adriatico dove le anomalie potrebbero spingersi a 1°C/1.5°C al di sopra delle medie. Lieve anomalia pluviometrica, a discapito di un surplus previsto sulla Scandinavia. Ricordiamo inoltre che statisticamente questo mese è caratterizzato da una prima metà più calda ed una seconda parte più soggetta a rotture e primi cedimenti. Proprio questa rottura si potrebbe palesare nella seconda settimana di agosto, come vedremo nell’ultimo paragrafo!

