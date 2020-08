METEO – FERRAGOSTO in ITALIA tra rischio MALTEMPO e CALDO INTENSO, ecco le ultimissime dai modelli

Meteo Agosto entra nel vivo tra anticiclone e residui temporali

Meteo – La stagione estiva è ormai entrata nel vivo con il mese di agosto, il più gettonato dai vacanzieri per trascorrere un periodo di relax in montagna o al mare. Le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni non hanno di certo aiutato tra nubifragi e grandinate al mare ed il ritorno della neve ad alta quota sulle Alpi. L’alta pressione, tuttavia, sta gradualmente guadagnando terreno sull’Italia a partire dalla regioni centro-settentrionali e la Sardegna, dove prevale il sole; tuttavia non mancano residui disturbi al sud e Sicilia, ancora marginalmente interessati dalla vasta lacuna barica in azione da diversi giorni tra i Balcani e lo Ionio. Ma come sarà il giorno di Ferragosto?

Meteo Ferragosto con rischio temporali al nord

Come anticipato, la settimana del Ferragosto è la più gettonata e da bollino nero per i vacanzieri, con un vero e proprio esodo verso le località turistiche di mare e di montagna. Importante, quindi, è sapere le condizioni meteo che caratterizzeranno il 15 agosto 2020 sull’Italia. Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, tuttavia, non ci sono buone notizie, soprattutto per chi ha scelto come mete turistiche quelle di montagna del nord Italia; un impulso instabile, pilotato dalla vivace attività depressionaria atlantica, riuscirà a lambire le regioni settentrionali proprio in concomitanza con la festività di Ferragosto. La giornata potrebbe essere caratterizzata da acquazzoni e temporali in particolare sui settori alpini e prealpini, in parziale estensione ai settori di pianura a nord del Po entro la fine del giorno. Andrà meglio per chi ha optato per le località balneari, specie del centro-sud; vediamo nel prossimi paragrafo maggiori dettagli.

Ferragosto con tempo stabile ed estivo al centro-sud ed Isole?

Meteo Ferragosto – Se le regioni settentrionali potrebbero fare i conti con il ritorno del maltempo, almeno sui settori a nord del Po, per quanto riguarda le regioni centro-meridionali ci sono buone notizie. Il fronte instabile, infatti, scivolerà a latitudini più settentrionali, mentre sul Mediterraneo centro-meridionale l’anticiclone riuscirà a garantire condizioni meteo decisamente estive. Dopo i residui temporali che tra oggi e domani potranno ancora interessare molte regioni meridionali, il tempo risulterà stabile e soleggiato su gran parte del centro-sud e sulle due Isole Maggiori, salvo addensamenti a ciclo diurno a ridosso dei settori montuosi. Le temperature potrebbero addirittura subire un ulteriore rialzo, per la risalita di masse d’aria più calde dal nord Africa, richiamate dalla perturbazione in transito sul centro Europa. Non si escludono massime superiori ai +35°C. Bel tempo e clima ideale, quindi, per chi ha optato come mete turistiche il centro-sud e le località balneari.