METEO – FERRAGOSTO tra LUCI ed OMBRE, l’ESTATE a tratti ARRANCA, ma tiene: ecco i dettagli

Temporali termoconvettivi colpiscono i settori più nordorientali

Nel corso di questo pomeriggio e della prima parte di serata si è osservato e si osserva dal satellite meteorologico a nostra disposizione una spiccata cumulogenesi che riguarda soprattutto i settori estremamente nordorientali dell’Italia, laddove scorrono ancora correnti perturbate di matrice atlantica. Negli ultimi minuti tale flusso di correnti più instabili e fresche ad alta quota, stanno inducendo una certa convezione grazie allo sviluppo di temporali termoconvettivi che, più precisamente, hanno colpito le zone dell’Alto Piave e l’arco alpino dolomitico e ora colpiscono il Friuli Venezia Giulia. Immediato sarà però il miglioramento entro la seconda parte di questa sera, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Settimana infernale in compagnia dell’Alta pressione, preoccupa la siccità in alcune zone

A partire dunque dalla giornata di domani lunedì 27 luglio l’Alta pressione alimentata da correnti via via più roventi nel corso della prossima settimana di diretta provenienza sahariana, apriranno un periodo più o meno lungo di assoluto bel tempo che riguarderà tutto il territorio nazionale. Tale promontorio anticiclonico si mostrerà piuttosto robusto e tale da allontanare tutti i tentativi da parte del flusso atlantico di coinvolgere direttamente il nostro Paese. Tuttavia sarà portatore anche di temperature molto elevate, ciò comporta un livello di preoccupazione tangibile per la situazione relativa alla siccità, in quanto 10 comuni del basso marchigiano sono già costretti a sospendere l’erogazione dell’acqua dalle 23 alle 6.30 da domani.

Passo falso dell’estate per il prossimo weekend, proviamo a tracciare una tendenza per ferragosto

Tuttavia, malgrado la forte ondata di calore di matrice africana oramai alle porte del nostro Paese, le attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo stanno iniziando ad inquadrare per i primi giorni di agosto nonché per la seconda parte del prossimo fine settimana, un nuovo passo falso dell’estate, l’ennesimo di quest’anno. Una saccatura di origine atlantica affetterebbe l’Anticiclone come burro e affonderebbe verso il Mediterraneo centrale, determinando la formazione di violenti temporali accompagnati da grandinate e crollo termico, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Proviamo ora a tracciare una tendenza plausibile per ferragosto.