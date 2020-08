METEO FERRAGOSTO: ultimi aggiornamenti per il prossimo weekend in ITALIA

Vasto anticiclone in Europa ma con una depressione vagante

Un vasto e robusto campo di alta pressione domina sull’Europa estendendosi dal Mediterraneo alla Scandinavia con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate in Italia con clima tipicamente estivo e temperature di qualche grado sopra le medie. Non mancano comunque i temporali di calore che tra pomeriggio e sera risultano a tratti anche intensi specie sulle Alpi e sull’Appennino. L’anticiclone è comunque insidiato da una circolazione depressionaria presente sulla Penisola Iberica e che nel corso dei prossimi giorni rimarrà ancora attiva spostandosi poco ad ovest di Francia e Regno Unito. La tendenza meteo per il Ferragosto si prospetta così ancora incerta con sole e caldo a farla da padroni ma qualche temporale che potrebbe anche bagnare alcune regioni rovinando così scampagnate e picnic.

Acquazzoni e temporali di calore anche nelle prossime ore, ecco dove

L’anticiclone protegge l’Italia ma un po’ di instabilità è sempre presente e durante le ore pomeridiane porta alla formazione di fenomeni anche intensi. Come nelle giornata di ieri, anche oggi ci attendiamo un peggioramento delle condizioni meteo al pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi, localmente a carattere di nubifragio. Nelle prime ore del pomeriggio ecco i temporali sull’arco alpino, sull’Appennino settentrionale e sulle zone interne del Sud in particolare su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Fenomeni più isolati anche tra Abruzzo e Lazio. Fenomeni in generale esaurimento nel pomeriggio salvo locali acquazzoni al Nord-Est in movimento dalle prealpi fin sulle pianure. Situazione molto simile domani con peggioramento meteo al pomeriggio e temporali che entro la serata interesseranno anche le pianure di Piemonte e Lombardia.

Previsioni meteo per il weekend di Ferragosto in Italia

Sul finire della settimana l’instabilità si andrà riducendo al Sud mentre le correnti più umide in quota dai quadranti occidentali porteranno temporali sempre più frequenti al Nord. Italia ancora divisa in due in vista del Ferragosto ma a parti invertite. Sabato 15 agosto potrebbe vedere così condizioni meteo prevalentemente asciutte al mattino su tutta la Penisola mentre nel pomeriggio si avrebbe la formazione di acquazzoni su Alpi e Appennino settentrionale. Entro la serata qualche fenomeni potrebbe anche sconfinare sulla Pianura Padana. Tempo più asciutto invece al Centro-Sud. Per quando riguarda invece le temperature queste potrebbero subire una leggera flessione rispetto ai valori attuali pur rimanendo di 2-4 gradi al di sopra delle medie del periodo. Evoluzione meteo molto simile per la giornata di Domenica 16 agosto che dovrebbe vedere fenomeni pomeridiani soprattutto sui rilievi del Nord.