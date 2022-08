METEO FERRAGOSTO – Weekend conteso dal maltempo, poi lunedì nuovo passaggio INSTABILE in ITALIA

Situazione meteo attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola è alle prese con un nuovo peggioramento meteo, che nella giornata odierna darà adito a maltempo specialmente sulle regioni del nord-est ed instabilità sulle regioni del meridione come vedremo più tardi. Nel weekend invece, avremo maltempo dapprima al centro e successivamente al sud Italia nelle ore serali di domani. Nel prossimo paragrafo vediamo le previsioni meteo nel dettaglio della giornata odierna.

Previsioni meteo per oggi 12 agosto

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per venerdì 12 agosto: AL NORD: Al mattino isolate piogge in Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sulle Alpi centro-orientali con locali sconfinamenti sulle pianure. In serata precipitazioni in estensione al resto del settentrione, più asciutto al Nord-Ovest. AL CENTRO: Al mattino tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio attese precipitazioni nelle zone interne, asciutto altrove. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, piogge in arrivo nella notte. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino piogge sparse tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove e sereno in Sardegna. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali specie tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, fenomeni più deboli altrove e ancora sereno in Sardegna. Migliora in serata con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. Nel prossimo paragrafo entriamo nel dettaglio delle previsioni meteo del weekend che precede il ponte di Ferragosto.

Meteo weekend – Italia coinvolta da un passaggio instabile

Meteo fine settimana – Come anticipato il fine settimana vedrà il passaggio di una goccia fredda in quota che dal nord-est si sposterà via via verso sud, apportando condizioni di generale maltempo in Italia: nella giornata di domani, 13 agosto avremo piogge sparse e instabilità sui settori del centro Italia in estensione verso il meridione (specie sui settori peninsulari). Al nord invece i venti di tramontana ci regaleranno una giornata con temperature deciamente più basse rispetto ai valori registrati nel mese di luglio. Il maltempo al sud Italia si prolungherà anche nelle ore serali e notturne. Domenica avremo tempo per lo più stabile, ma offuscato da nuvolosità medio alta sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e sulla Sardegna. Al sud avremo cieli soleggiati, grazie al subentro della ventilazione da nord. Nuovo peggioramento atteso nella giornata di Ferragosto, grazie al passaggio di un cavo d’onda, ma vediamo dove.

Previsioni meteo per Ferragosto: cavo d’onda al nord Italia

I principali modelli matematici sono concordi per il ponte di Ferragosto per l’intrusione di aria di estrazione atlantica che apporterà un peggioramento meteo al nord Italia. I fenomeni dovrebbero dapprima coinvolgere le regioni del nord-ovest per poi estendersi ai settori Tirrenici del centro, con instabilità annessa al resto del settentrione. Lunedì di Ferragosto dunque l’Italia dovrebbe essere divisa in due con tempo stabile al sud, ma con l’ombrello sul resto della penisola. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

