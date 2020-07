METEO – FIAMMATA AFRICANA, TEMPERATURE oltre +40°C: BOLLINO ROSSO per 14 città italiane, ecco quali

Super caldo in Italia, via le correnti di maltempo

E’ da più giorni e più precisamente dall’inizio di questa settimana, che l’Italia risulta essere nel mirino di un robusto campo di Alta pressione alimentato da correnti via via più roventi di matrice sub-tropicale. Tale promontorio anticiclonico ha allontanato quelle correnti di maltempo che nella settimana scorsa hanno caratterizzato la nostra Penisola, portando nubifragi soprattutto sulle regioni settentrionali e sulla città di Milano, dove si era verificata l’esondazione del fiume Seveso. Le temperature hanno subito via via un incremento sempre maggiore, fino ad arrivare a superare persino i +41°C ieri nel Medio Campidano.

Oggi la giornata più calda per l’Italia

Le temperature sono continuate a salire oggi sull’Italia grazie ad un nuovo e ulteriore rinforzo dell’Alta pressione di matrice africana. Infatti, se le temperature ieri hanno superato localmente i +41°C in Sardegna, oggi hanno raggiunto e superato i +42°C in Calabria: a Sellia, località collinare del catanzarese, la massima registrata è stata infatti di +42,1°C. Picchi plurimi oltre i +41°C in regione, mentre la soglia dei +41°C è stata sfondata oggi anche in Umbria e nel Lazio, rispettivamente nelle località di Deruta, in provincia di Perugia, e Valle del Tevere, in provincia di Roma. L’emergenza siccità in Italia dunque prosegue ed anzi si aggrava dopo quest’ondata di calore intensa.

Locali eccezioni di maltempo al nord

In tale contesto di bollore, non mancano però alcune eccezioni relative soprattutto alle zone più settentrionali dell’Italia. Questo poiché le correnti più fresche e umide di matrice nordatlantica provenienti dai quadranti nordorientali si insinuano nella cupola anticiclonica e provocando lo scoppio dell’instabilità pomeridiana, proprio come sta accadendo negli ultimi minuti sull’Appennino Tosco-Emiliano. Nelle prossime ore tali sistemi temporaleschi sconfineranno presso le pianure emiliane, dove è peraltro vigente un’allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione Civile nella giornata di ieri.