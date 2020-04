METEO – FINALE di APRILE in compagnia dei TEMPORALI e del forte MALTEMPO, i dettagli

Partito un weekend di stampo prettamente primaverile

E’ ormai subentrato un weekend di tipico stampo primaverile: dopo una fase di maltempo durata più di qualche giorno e che ha coinvolto in special modo le regioni centro-meridionali grazie ad una depressione afro-mediterranea che ha comunque portato effetti al nord se non altro per un calo delle temperature anche sensibile, si apre una breve parentesi stabile portata in Italia e nel Mediterraneo da un blando promontorio anticiclonico in estensione appunto verso la nostra Penisola. Tuttavia esso non sarà capace di apportare condizioni meteo di totale stabilità sullo stivale a causa del disturbo di un flusso atlantico sempre più basso sul continente europeo, come vedremo nei paragrafi successivi.

Eccezion fatta per locali addensamenti nelle zone interne, bel tempo ovunque in Italia

Gli effetti di questo blando promontorio anticiclonico in estensione verso la nostra Penisola sono piuttosto evidenti: dal satellite meteorologico si evincono infatti condizioni meteo visibilmente stabili su tutto il territorio nazionale, salvo qualche disturbo innocuo portato da locali addensamenti nelle zone interne e sul Trentino. Questi ultimi sono dati a causa dello scorrimento di correnti più fresche e instabili ai bordi dell’Anticiclone e che provocano in questa maniera un accenno allo sviluppo convettivo di nubi che viene però immediatamente inibito proprio dalla subsidenza portata dall’Alta pressione sull’Italia, come specificato anche in un altro editoriale.

Temperature che localmente superano anche i +24/+25°C

La presenza di un blando campo anticiclonico in estensione verso la nostra Penisola, porta oltre che a condizioni meteo di prevalente bel tempo anche un aumento delle temperature piuttosto sensibile in alcuni casi. I valori massimi infatti superano nuovamente i +20°C praticamente ovunque, con +22/+23°C diffusi sul territorio nazionale. Ma il caldo si fa sentire maggiormente sulle regioni settentrionali, in particolare in alcuni punti della Pianura Padana, dove le colonnine di mercurio localmente raggiungono e superano anche i +24/+25°C. Tali condizioni si ripeteranno per tutto il fine settimana, prima di un nuovo peggioramento come vedremo nel prossimo paragrafo.