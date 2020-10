METEO – FINE della pausa asciutta, MALTEMPO ai nastri di partenza in ITALIA

Ultimo giorno della settimana con il sole, ma siamo agli sgoccioli

Situazione sinottica sull’Europa che mostra l’avanzare di una vasta e profonda struttura depressionaria tra Scandinavia, Mare del Nord e Isole Britanniche. Ultimo giorno in compagna di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo che porterà condizioni meteo asciutte e sole prevalente in Italia. Temperature massime che nella giornata odierna si porteranno fin verso i +20/22 gradi sulla Pianura Padana, +22/23 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e fino a +25/26 gradi sulle Isole Maggiori. Il maltempo è però ai nastri di partenza e già nel corso delle ore serali e notturne avremo un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni del Nord. Prime deboli piogge non escluse tra Liguria e Alta Toscana. Inteso peggioramento meteo nel weekend e buona parte della settimana compromessa.

Nel weekend arrivo il primo peggioramento meteo, crollo delle temperature

Anticiclone delle Azzorre in elevazione sull’Atlantico tra Sabato e Domenica fin quasi a raggiungere l’Islanda. La saccatura depressionaria, pilotata dal un centro di bassa pressione posizionato sulla Scandinavia, si metterà allora in moto verso sud. Nella seconda metà di Sabato prime avvisaglie del peggioramento meteo sulle regioni del Nord con acquazzoni e temporali sparsi. Condizioni meteo instabili o perturbate Domenica su buona parte del Centro-Nord con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio. Deciso calo delle temperature nel corso della giornata con valori anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie e ritorno della neve sulle Alpi anche a quote medio-basse per il periodo. Seconda settimana di ottobre dal sapore tardo autunnale secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli.

Secondo impulso instabile nel corso della settimana

Entro Lunedì l’intenso peggioramento meteo raggiungerà anche il Sud Italia con temporali e locali nubifragi. Poi la circolazione depressionaria si muoverà verso i Balcani e le condizioni meteo miglioreranno su tutta l’Italia ma solo temporaneamente. L’ultimo aggiornamento del modello americano GFS mostra tra Mercoledì e Giovedì l’arrivo di un secondo impulso perturbato sul Mediterraneo centrale. La formazione di un minimo di pressione proprio sull’Italia, e la presenza di una goccia d’aria fredda in quota, dovrebbero favorire diversi giorni con piogge e temporali sparsi. Non mancherebbe poi la neve sulle Alpi ma probabilmente anche sull’Appennino a quote comunque interessanti per il periodo.