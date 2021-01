METEO – Fino a MEZZO METRO di NEVE in APPENNINO, con TEMPERATURE sempre più basse; ecco le previsioni

Italia in compagnia della stabilità atmosferica

Buongiorno a tutti e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Giornata nel complesso stabile sulla nostra nazione, con addensamenti su Umbria e Sardegna e sulla Sicilia settentrionale. Sui settori Tirrenici della Calabria sono in atto deboli piogge di scarsa entità. L’alta pressione spinge da ovest con valori di pressione al suolo fino a 1034 hPa. Aria fredda sempre più stipata ad est grazie al minimo sulla Danimarca che si sposterà verso sud nelle prossime ore. Quest’ultimo ha raggiunto valori di pressione fino a 1000 hPa; il suo dislocamento decreterà il primo peggioramento tra Giovedì e Venerdì con le prime nevicate sull’Appennino centro-meridionale.

Prime nevicate in Appennino tra domani e dopodomani

Questo primo peggioramento che si paleserà tra Giovedì e Venerdì renderà protagoniste le regioni Adriatiche dopo una prima parte dell’Inverno in sordina. L’aria fredda confluirà sempre di più nella serata di domani, con neve che calerà raggiungendo anche i 600 metri di quota. Saranno gli Appennini di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria a risentire dei primi effetti con qualche fiocco, portato da questo “sbuffo freddo”. La mattina di Venerdì risulterà già piuttosto fredda su tutti i settori Adriatici grazie ai freddi venti di Grecale. Un ulteriore apporto di precipitazioni avverrà a ridosso del weekend, specialmente al sud. Vediamo come!

Tanta neve in arrivo nel fine settimana, ecco le zone coinvolte

Come anticipato (complice il grande freddo di stampo continentale in arrivo sull’Europa orientale) anche la neve scenderà sui nostri Appennini. Agli ultimi aggiornamenti matematici sono attesi fino a 50 centimetri di neve tra Appennino Marchigiano e Abruzzese; tra i 10 e i 15 centimetri su Appennino Tosco-Emiliano (complice la formazione di un rapido minimo depressionario Tirrenico) e sull’Appennino Laziale. Fino a 20 centimetri su Molise, Campania, Basilicata e Murgia. I fiocchi potranno raggiungere anche la Sila (con locali punte di 30-40 centimetri in montagna), l’Aspromonte, i monti Peloritani e le Nebrodi in Sicilia. Per la prossima settimana c’è ancora molta incertezza tra i modelli matematici, con una dura lotta tra nuove possibilità di freddo e ripresa del Vortice Polare con conseguente zonalità!