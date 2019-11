METEO FIRENZE – Nuovo PEGGIORAMENTO in arrivo sulla città, con condizioni di tempo tipicamente autunnale, i dettagli

Regioni centro-meridionali prevalentemente asciutte

Per quanto riguarda le regioni centro-meridionali esse vivono una situazione di relativa stabilità, eccezion fatta per il Lazio e la Campania alle prese con qualche rovescio sparso e di debole o al più moderata intensità. Malgrado ciò comunque i cieli si presentano da parzialmente a molto nuvolosi, con nuvolosità maggiore ovviamente sui settori tirrenici dove è presente una debole circolazione instabile, indotta da un affondo di correnti atlantiche sul Mediterraneo occidentale. A Firenze troviamo le stesse condizioni appena descritte, sia dal punto di vista atmosferico che termico.

Torna il maltempo al nord-ovest

Già a partire da queste ore dopo una tregua dal maltempo durata qualche giorno, le piogge tornano ad interessare le regioni nordoccidentali italiane grazie ad un affondo di una nuova saccatura di origine polare marittima sul Mediterraneo occidentale. Nelle prossime ore l’instabilità è prevista acuirsi ed interessare non solo questi settori, come abbiamo già approfondito in un altro nostro articolo.

Previsioni meteo Firenze oggi

La giornata odierna di Firenze sta passando in cavalleria come una giornata relativamente stabile e asciutta malgrado i cieli siano da questa mattina comunque generalmente parzialmente o molto nuvolosi. I pluviometri della città sono oggi rimasti praticamente a secco, con temperature che rimangono però abbastanza fresche: gli estremi termici giornalieri misurano infatti sulla città gigliata +6°C di minima a cui è seguita una massima di circa +17°C.