METEO – FLUSSO ATLANTICO con MALTEMPO in arrivo: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Prossime ore con maltempo soprattutto sui settori nordorientali

Dopo una giornata all’insegna del maltempo isolato o sparso sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno, le condizioni meteo su quest’ultimi settori miglioreranno, mentre peggioreranno ulteriormente sul nord Italia: in particolare il Triveneto sarà interessato da piogge e rovesci sparsi o diffusi, difficilmente accompagnati comunque da attività temporalesca. Le temperature continueranno ad allinearsi sui valori degli ultimi giorni.

Maltempo in arrivo anche per domani

Lo scorrimento di correnti più umide e instabili sul Mediterraneo centrale continueranno a provocare condizioni di maltempo sulla nostra Penisola che nella fattispecie di domani venerdì 30 aprile interesseranno ancora una volta le regioni settentrionali e il medio Tirreno. I rovesci presenteranno carattere isolato o sparso e anche in quest’occasione saranno difficilmente accompagnati da attività temporalesca. Relativamente più stabile e asciutto altrove, con temperature che non subiranno significativi scossoni. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Lombardia, Piemonte settentrionale, Liguria, Toscana settentrionale ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare su zone alpine e prealpine di Veneto e Friuli Venezia Giulia e su Lombardia; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone alpine occidentali, su Appennino romagnolo, resto di Toscana e su Umbria e Marche, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile rialzo al Centro peninsulare e sul Nord-Ovest. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

