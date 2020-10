METEO – FLUSSO ATLANTICO in AFFONDO sull’ITALIA, tempo PERTURBATO nei prossimi giorni, ecco i dettagli

Nord Italia in ginocchio, il bilancio si aggiorna a 28 dispersi

Il Nord Italia, in particolare i settori nordoccidentali e soprattutto le località alpine e subalpine del Piemonte hanno avuto a che fare nelle passate ore e precisamente tra la giornata di ieri e la notte di oggi con un’ondata di violento ed estremo maltempo, che ha causato cumulati eccezionali e da record, mai registrati in un così breve lasso di tempo: basti pensare che si sono localmente superati i 600 millimetri in 24 ore, una quantità di pioggia che cade nella stragrande maggioranza delle località italiane in quasi un anno. Purtroppo ovvi sono stati i danni e i disagi, con il bilancio che si aggiorna ora ad 1 morto e 28 dispersi stando a ciò che riporta il sito “repubblica.it“.

Al meridione è estate

La forte ventilazione di scirocco che è stata responsabile del violento maltempo sulle regioni nordoccidentali, è stata altrettanto responsabile del ritorno dell’estate al meridione. Una situazione paradossale che vede uno stesso fattore portare praticamente due stagioni differenti in diversi posti d’Italia. Infatti le temperature al sud hanno subito un’impennata importante, raggiungendo e superando i +38°C a Palermo e nel palermitano e sfiorando localmente i +40°C. Si tratta di valori di tutto rispetto, soprattutto se relazionati al periodo e che vede dunque il nostro Paese passare da un estremo ad un altro.

Frequenti affondi perturbati nei prossimi giorni

Stando a ciò che mostrano le attuali emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo, nei prossimi giorni sono previsti numerosi impulsi perturbati direzionarsi verso la nostra Penisola, che porteranno frequente maltempo un po’ in tutti i settori italiani, che tuttavia non dovrebbe presentare carattere estremo come le scorse ore. In più, affluiranno via via correnti più fredde sullo stivale a partire già dalle prossime ore, il che causerà nella giornata di domani domenica 4 ottobre e fino alle prime ore di lunedì 5 un crollo della quota neve che localmente raggiungerà i 1200/1300 metri.