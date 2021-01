METEO – FLUSSO POLARE in azione, ancora PIOGGE e NEVICATE fino in pianura nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Il 2021 apre in compagnia del maltempo

Ci siamo finalmente gettati un lungo e duro 2020, per inoltrarci quindi nel 2021. Il nuovo anno tuttavia comincia con un passo falso dal punto di vista meteorologico, a causa dell’affondo di una saccatura di origine polare marittima che già nella serata di ieri aveva causato nevicate fino in pianura sulle regioni nordoccidentali. La stessa perturbazione quest’oggi porta ancora maltempo sulla nostra Penisola con altre piogge e nevicate come vedremo nel presente editoriale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Neve fino in pianura su buona parte delle regioni nordoccidentali nella prima parte di questa giornata

L’afflusso di correnti via via più fredde nelle prime ore della notte ha permesso un ulteriore abbassamento della quota neve sull’Italia con fiocchi che sono scesi fino in pianura in buona parte dei settori nordoccidentali, con neve anche a Milano in mattinata, anche se piuttosto bagnata. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non è variato di molto, con maltempo che continua ad interessare ad intermittenza i settori più occidentali di Italia, dove non a caso è stata diramata ieri un’allerta meteo dal Dipartimento di Protezione Civile.

Prossime ore ancora maltempo e neve fino in pianura

L’impulso polare che da ieri sera sta interessando la nostra Penisola continuerà a farlo anche nelle prossime ore. Condizioni meteo dunque tendenti ancora una volta al maltempo anche in serata, con l’arrivo di ulteriori piogge e acquazzoni sul versante tirrenico e regioni settentrionali, dove la neve scenderà a bassa quota e fino in pianura tra alessandrino, astigiano, pavese e piacentino, stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo.