METEO – FLUSSO UMIDO di origine ATLANTICA in arrivo in ITALIA, torna il MALTEMPO, ecco dove e quando

Alta pressione con cieli in prevalenza soleggiati, ma con qualche nebbia

L’Anticiclone delle Azzorre è tornato da qualche giorno a interessare quasi interamente il nostro Paese e gran parte dell’Europa centro-occidentale estendendosi dalle omonime Isole, apportando dunque condizioni meteo di generale e prevalente stabilità con cieli che risultano quasi ovunque soleggiati o al più poco nuvolosi. In questo contesto si creano le condizioni favorevoli affinché la nebbia avvolga la Pianura Padana, generando anche il fenomeno della neve chimica, grazie all’alta concentrazione di agenti chimici inquinanti in atmosfera, di cui abbiamo parlato all’interno di un altro nostro articolo.

Non è mancata qualche pioggia sulla Sardegna meridionale

In un contesto di generale e prevalente bel tempo, non è mancata però qualche nota d’instabilità sulla nostra Penisola che quest’oggi ha interessato la Sardegna meridionale, in particolare le zone del cagliaritano e del carboniense, dove i fenomeni soprattutto nella prima parte di giornata sono risultati deboli, ma intermittenti. Gli accumuli che ne sono risultati sono comunque altrettanto deboli. Le piogge sono state generate da una circolazione secondaria instabile di origine atlantica presente e insistente sul basso Mediterraneo.

Domani passaggio di un rapido cavo d’onda atlantico in Italia

Per quanto riguarda l’evoluzione meteo sinottica della giornata di domani venerdì 10 gennaio, è atteso in Italia il passaggio di un rapido cavo d’onda di origine atlantica che interesserà soprattutto il nord, come vedremo nel prossimo paragrafo, prima di traslare altrettanto velocemente verso oriente. Ciò apporterà un aumento considerevole della copertura nuvolosa su gran parte delle regioni centro-settentrionali, con qualche nota di maltempo, vediamo dove.