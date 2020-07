METEO – Focus GRANDINATE e NUBIFRAGI, tutti i DETTAGLI e le zone COLPITE dallo STOP estivo

METEO : flusso di correnti umide e instabili si abbassa verso le regioni settentrionali, il quadro sinottico e l’evoluzione attesa

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. Un’intensa ondata di maltempo sta per colpire il nostro Paese determinando così un vero e proprio STOP all’Estate che da fine giugno aveva ingranato la quarta marcia dopo un inizio decisamente in sordina. L’abbassamento di un flusso umido e perturbato proveniente dal Nord Atlantico sta favorendo già in queste ore (così come per gran parte della giornata di ieri) la genesi di numeri temporali convettivi sulle regioni settentrionali con associate grandinate e accumuli pluviometrici molto elevati registrati nel giro di poco tempo. I fenomeni a cui andremo incontro nei prossimi giorni e nelle prossime ore non saranno da meno, con un ampio coinvolgimento non solo delle regioni settentrionali ma in un secondo momento anche del Centro-Sud. In questo editoriale andremo pertanto ad analizzare le tre parti principali del peggioramento, con particolare attenzione a quelle che potranno risultare come le zone più colpite e dove sono attesi gli apporti pluviometrici più elevati.

PARTE 1 – Alpi, Prealpi e settori padani: possibilità di violente grandinate e temporali diffusi nelle prossime 24 ore

La prima parte del peggioramento che, come detto, di fatto è già iniziata da ieri mattina, sta coinvolgendo le regioni settentrionali. Lo sviluppo improvviso e talvolta difficilmente inquadrabile in sede previsionale di temporali a tratti di forte intensità sta caratterizzando soprattutto le aree costiere e di pianura, così come accaduto questa mattina tra il basso Veneto e la Romagna settentrionale dove sono caduti oltre 30-40 millimetri di pioggia nel giro di un’ora. Ma il clou del maltempo inizierà a partire dal pomeriggio e dalla serata quando i fenomeni tenderanno ad avere origine coinvolgendo soprattutto le pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto con le precipitazioni che si protrarranno non solo anche alla nottata ma per gran parte della giornata di domani. Attualmente i modelli matematici suggeriscono che accumuli di oltre 100 millimetri di pioggia in questa fascia temporale potrebbero interessare piacentino, lodigiano e ferrarese, ma anche le zone limitrofe potrebbero assistere a locali nubifragi.

PARTE 2 – Isolamento della goccia fredda in transito verso il Centro-Sud, migliora al Nord

E mentre sulle regioni settentrionali insisterà ancora il maltempo, l’arrivo del flusso umido e perturbato sulle regioni centrali avverrà per l’isolamento di una goccia fredda in quota che scivolerà tra sabato e domenica verso il meridione. Tra domani pomeriggio e la prima parte della nottata sono pertanto attesi temporali molto intensi tra Toscana, Umbria e Marche con frequenti fulminazioni ed improvvise raffiche di vento per il transito del fronte associato all’ingresso di aria più fredda in quota. Quella di sabato sarà inoltre una giornata interamente caratterizzata dai fenomeni convettivi lungo l’arco appenninico centro-meridionale in parziale estensione ai settori costieri delle rispettive regioni interessate. Nella serata dello stesso giorno inoltre il sistema depressionario in quota si muoverà verso il Sud Italia, con maltempo diffuso tra Puglia, Basilicata, Calabria e aree interne della Campania.