METEO – Focus Maltempo al sud, numerosi allagamenti in CAMPANIA

Maltempo sull’Italia, ecco cosa sta accadendo in queste ore

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! In queste ultime ore l’Italia ha vissuto condizioni di tempo perturbato da nord a sud: grazie all’afflusso di aria più instabile dai quadranti settentrionali di origine nord-atlantica la nostra penisola è stata bagnata nuovamente dalle piogge dopo una lunga assenza nella prima parte del mese di Novembre. Come avevamo preannunciato nell’analisi mensile, la seconda parte di Novembre aveva più chance di essere dinamica e piovosa a discapito di una prima metà anticiclonica e con prevalente assenza di piogge. Al momento le ipotesi non sono solo per il ritorno delle precipitazioni ma anche per il primo peggioramento di stampo invernale: a partire dalla giornata di Venerdì si potranno verificare condizioni particolarmente perturbate a causa dell’ingresso di aria molto fredda dai quadranti orientali che potrebbe apportare nevicate sull’Appennino anche a quote relativamente basse rispetto al periodo. Intanto vediamo qual è stata l’entità di questo peggioramento meteo!

Maltempo sulle regioni centrali nella giornata di ieri

Nella giornata di ieri le piogge sono risultate copiose specialmente sulle regioni centrali. Grazie al minimo depressionario che attualmente si trova sul basso Tirreno (con valori di pressione fino a 1015 hPa) le piogge si sono manifestate anche con attività elettrica e locali allagamenti. Accumuli compresi fra i 20 ed i 30 millimetri sulla Toscana tra Livorno e Firenze e anche sulle Marche, dove grazie al fenomeno dello stau si sono toccati valori fino a 50-60 millimetri tra Pesaro e Urbino. Primato della giornata sul Lazio, specialmente fra Viterbese, Castelli Romani e Agro Pontino: toccati fino a 100 millimetri sulle zone di Lariano e Ronciglione grazie alle precipitazioni piuttosto insistenti inasprite anche in questi casi dalla forzante orografica. Sulla Campania si sono verificati numerosi disagi invece nelle ore notturne e al mattino di oggi, ecco dove!

In Campania allagamenti tra Costiera Amalfitana e Casertano

Come già detto nei precedenti editoriali le piogge sarebbero risultate molto abbondanti specialmente sui versanti Tirrenici della nostra nazione. Nella nottata di ieri le piogge hanno provocato diffusi allagamenti nella provincia di Caserta (dove si sono superati i 50 millimetri di pioggia da inizio peggioramento): svariati veicoli sono rimasti bloccati nell’acqua alta nelle zone di Aversa e Mondragone, ed alcune persone sono state tratte in salvo per questo motivo. Anche il Napoletano è stato coinvolto dalle piogge (con accumuli oltre i 60 millimetri sull’area urbana). Gli accumuli maggiori si registrano nel Cilento, come nella località di Torraca (in provincia di Salerno) dove da inizio peggioramento si registrano accumuli fino a 150 millimetri. Nelle prossime ore le piogge lasceranno anche le regioni meridionali, lasciando spazio ad una breve parentesi anticiclonica che anticiperà il freddo in arrivo nel prossimo fine settimana. Ecco cosa succederà!