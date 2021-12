METEO – Focus NEVE per il ponte dell’IMMACOLATA: imbiancate molte città del NORD ITALIA, ecco quali

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia è reduce da una fase di maltempo che ha abbracciato tutta la penisola, con residue precipitazioni al meridione. La situazione barica vede una blanda zona di bassa pressione situata di fronte al golfo Ligure di 1010 hPa, con una profonda depressione in azione sulla Gran Bretagna che raggiunge i 961 hPa. Da domani tornerà il maltempo con piogge e temporali ma anche neve a bassa quota come già anticipato. Entriamo nel dettaglio!

Acquazzoni e temporali tra mercoledì e giovedì: come inizierà l’Immacolata

Giornata di domani, 8 dicembre propizia per neve a bassa quota ma anche maltempo e temporali al centro-sud: proprio tra il pomeriggio e la sera dell’Immacolata è atteso un intenso transito di precipitazioni associato al fronte freddo in transito. Possibili fenomeni intensi tra Toscana e Lazio con quota neve in rapida discesa dapprima a quote di alta montagna per poi lambire i 900-1000 metri di quota nelle ore notturne e nelle prime ore di giovedì. Neve anche sull’Appennino Campano, Basilicata con accumuli più generosi sulla Sila a quote più alte. Diamo un rapido sguardo alle città che saranno interessate dalla “dama bianca”.

Focus neve per l’Immacolata: al nord attese copiose nevicate

Giorno dell’Immacolata Concezione che quest’anno regalerà nevicate per molte città del nord Italia: attesi accumuli più consistenti al nord-ovest, su Torino, Asti, Cuneo, Alessandria, Vercelli, Biella, Novara e Verbania in Piemonte; neve anche su gran parte della Lombardia occidentale, Milano in primis, Varese, Como, Lecco, Lodi, Pavia e Bergamo. Attese nevicate anche sui settori occidentali dell’Emilia Romagna nel Piacentino. Al pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso est coinvolgendo anche Brescia, Cremona e Parma con fenomeni nevosi ed accumuli irregolari. Possibili fenomeni di neve mista su Verona e Mantova, ma anche sul Padovano; favorite in serata l’entroterra Vicentino, Bellunese, Trento e Bolzano. I fenomeni andranno ad esaurirsi poi nel corso delle ore notturne. Vediamo a seguire quale potrebbe essere l’andamento per il fine settimana.

