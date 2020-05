METEO – Violenta GRANDINATA si abbatte sulla città italiana: strade trasformate in FIUMI IN PIENA di acqua e fango. Ecco quanto accaduto in Salento

Temporali in atto su parte d’Italia

Maltempo in azione sull’Italia, in queste ore soprattutto al centro e al sud della penisola dove non mancano forti temporali e grandinate, unitamente a un crollo delle temperature. Nelle prossime ore situazione ancora instabile al centro-sud e sull’arco alpino, il tempo resterà dinamico. Il meteo sull’Italia potrebbe restare instabile sino alla giornata del primo giugno, poi si farà spazio un miglioramento anche se temporaneo e non particolarmente convincente. Nel corso delle ultime ore sono stati osservati forti temporali nel Paese, in particolare al centro e in parte del meridione, dove non sono mancate nemmeno della grandinate, soprattutto tra Basilicata e Puglia. IIn particolare nelle scorse ore una forte grandinata ha interessato la parte meridionale del Salento, provocando lievi danni e trasformando completamente il paesaggio.

Forte grandinata nel leccese

Tanti i fenomeni piuttosto intensi avvenuti nel corso delle ultime ore. Una violenta grandinata si è abbattuta sul Salento, come riportato da leccesette.it, colpendo in particolare l’area sud-orientale, che va da Poggiardo a Ruffano. Strade e campagne sono state trasformate completamente, notevole anche l’accumulo di grandine al suolo. Lievi disagi alla circolazione nella cittadina di Ruffano dove non sono mancati allagamenti. Piogge e temporali hanno interessato un po’ tutta la provincia, ma a Ruffano e Surano, in particolare, ma anche in altre aree, si sono verificati veloci acquazzoni e forti grandinate. Oggi il tempo si manterrà instabile in zona e proprio in Puglia saranno da mettere in conto altri forti rovesci o grandinate, alcune già in atto nel foggiano. La situazione resterà leggermente instabile anche domani mentre dalla giornata di lunedì è atteso un miglioramento.

Rialzo termico da lunedì sull’Italia

Proprio in queste ore sta affluendo sull’Italia anche dell’aria più fresca da nordest soprattutto al sud che avrà il compito di far scendere sensibilmente le temperature anche al di sotto della media stagionale. Dalla giornata di domani ma ancor più da lunedì, le temperature aumenteranno, più sensibilmente al nord inizialmente mentre nel resto della settimana l’aumento termico maggiore ce lo attendiamo al sud, mentre al settentrione da metà settimana potrebbe intervenire un nuovo cambiamento del tempo, ne riparleremo. Nel frattempo occhi puntati al centro e soprattutto al sud dove non mancheranno rovesci e temporali localmente intensi e accompagnati da forti raffiche di vento.