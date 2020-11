METEO – Forte MALTEMPO colpisce la Sicilia con VENTI BURRASCOSI: DANNI ingenti, i dettagli

Danni e vittime per maltempo sulla Sardegna quest’oggi

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono quest’oggi visibilmente peggiorate soprattutto sulle Isole Maggiori e ancor più particolarmente in Sardegna dove dalle prime ore di oggi imperversano autentici nubifragi che hanno messo e continuano a mettere a dura prova diverse zone del nuorese. Qui in particolare si verificano infatti ingenti danni dovuti ad allagamenti e frane e si rinviene la morte di 3 persone a causa del maltempo.

Allerta rossa in Sardegna oggi

La situazione sull’Isola è molto critica e non poteva essere altrimenti dopo la massima allerta diramata ieri dalla Protezione Civile emessa proprio a causa di un evidente quadro previsionale preoccupante per la giornata odierna. L’ondata di maltempo non è peraltro finita qui e infatti nel corso di questa serata l’instabilità si è estesa anche sulla Sicilia e nelle prossime ore si estenderà ancora sul basso versante tirrenico, oltre che in Basilicata.

Danni anche in Sicilia a causa delle violente raffiche di vento

Con lo spostamento del vortice ciclonico nel Mediterraneo verso est in direzione cioè della nostra Penisola, il maltempo sta provando ad estendersi anche sulla Sicilia e nelle prossime ore proverà a farlo anche sul basso versante tirrenico e Basilicata, come scritto in precedenza. In particolare sulla prima già si segnalano le prime forti piogge accompagnate da violente raffiche di vento che hanno iniziato a mietere i primi danni materiali soprattutto nell’agrigentino, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER LE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.