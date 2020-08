METEO – Forte MALTEMPO colpisce la Val Tamina: 3 morti e 1 disperso nel cantone svizzero di San Gallo, i dettagli

Bel tempo e clima estivo al centro-sud

Come da diversi giorni a questa parte, le regioni centro-meridionali del nostro Paese hanno a che fare con persistenti condizioni di bel tempo accompagnati spesso da cielo pressoché sereno o al più con qualche addensamento ritrovabile soprattutto lungo le zone interne dell’Italia. Dal quadro sinottico è infatti piuttosto evidente la presenza di una figura di Alta pressione in espansione dal settore sub-tropicale sul Mediterraneo centrale: le temperature peraltro risultano in alcuni casi davvero elevate e tali da indurre il Ministero della Salute a bollare di rosso per oggi ben 8 città italiane a causa del caldo.

Goccia fredda in posizionamento sulla Francia, disturbi determinanti all’Anticiclone sul nord Italia

In un contesto sinottico che vede l’Anticiclone essere dominante sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centrale, non mancano però alcuni disturbi sempre più invasivi da parte delle correnti atlantiche e dovute proprio al posizionamento di una goccia fredda sulla Francia. L’intrusione di tali flussi più freschi e instabili determinando lo sviluppo di maltempo a tratti anche violento in particolar modo sulle regioni settentrionali. Nella serata di ieri infatti, un violento sistema temporalesco si è originato sul basso Piemonte e ha colpito duramente proprio il cuneese, con diversi danni e disagi.

Maltempo anche sulle aree di confine

Viene dunque quasi ovvio pensare che lo scorrimento di correnti più umide e fresche di matrice atlantica non disturbino solamente le regioni settentrionali, ma anche i Paesi appena oltralpe e soprattutto al confine con la nostra Penisola. Infatti, nelle scorse ore, mentre il maltempo imperversava sul nord Italia, un violento sistema temporalesco ha colpito la Val Tamina in territorio svizzero e più precisamente il cantone San Gallo dove peraltro alcune persone si sono recate per fare canyoning, uno sport acquatico. Purtroppo per alcune di esse si è verificato un epilogo tragico, come vedremo nel prossimo paragrafo.