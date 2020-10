METEO – Forte MALTEMPO con PIOGGE e ACQUAZZONI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, lista città colpite

Fronte di maltempo si è spostato oggi al sud Italia

Il fronte di maltempo che nella giornata di ieri ha investito le regioni centro-settentrionali, ha allargato il suo raggio d’azione nella giornata di oggi anche sulle regioni meridionali, dove si sono susseguiti fin dalle prime ore della nottata odierna piogge e acquazzoni solo occasionalmente accompagnati anche da attività elettrica. In più, le condizioni di instabilità che a tratti ha mostrato carattere particolarmente intenso soprattutto in Campania come vedremo nel prossimo paragrafo, sono state accompagnate da un calo delle temperature sensibile. Nelle prossime ore acquazzoni continueranno a sferzare su alcuni settori del meridione.

Allagamenti e disagi a Baronissi, in Campania

Le condizioni di maltempo hanno quest’oggi dunque imperversato soprattutto sulle regioni meridionali grazie ad un ulteriore affondo della saccatura di origine nordatlantica sul Mediterraneo centrale. I fenomeni sono stati solo occasionalmente accompagnati da attività elettrica come scritto in precedenza, ma localmente hanno comunque presentato carattere particolarmente intenso, colpendo principalmente la Campania: qui infatti, e precisamente nella località salernitana di Baronissi, si sono registrati diversi allagamenti estesi e disagi ad essi connessi soprattutto sotto il punto di vista della viabilità.

Acquazzoni e piogge fino alle prime ore della mattina di domani

L’azione di un minimo depressionario porterà ancora nella notte di domani mercoledì 28 ottobre e fino alle prime ore della mattina condizioni di maltempo isolato o al più sparso su Calabria, Puglia meridionale e Sicilia tirrenica. A seguire, la traslazione del predetto minimo depressionario sulla Penisola balcanica, favorirà un miglioramento delle condizioni meteo che non riguarderà solamente le regioni meridionali nel complesso, ma anche il resto d’Italia con le prime ampie schiarite. Temperature che tuttavia nonostante un primo cenno di risalita dell’Anticiclone afroazzorriano non subiranno significative variazioni per domani. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.