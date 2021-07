METEO – Forte MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Maltempo nel pomeriggio già in miglioramento

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate prevalentemente stabili grazie alla presenza dell’Alta pressione di origine africana. Tuttavia, un flusso di correnti perturbate continua ad insistere appena oltralpe, portando dei disturbi di maltempo con fenomeni anche intensi e spesso temporaleschi che oggi hanno interessato le aree nordorientali. Tuttavia ora è in atto un miglioramento con l’esaurimento delle precipitazioni.

Domani nuove piogge e temporali

Le suddette correnti perturbate pilotate da una vasta area depressionaria presente sui Paesi europei centrali porteranno condizioni di rinnovato maltempo nella giornata di domani venerdì 2 luglio, con piogge e temporali ancora in sviluppo soprattutto nel pomeriggio e che colpiranno il settore Tosco-Emiliano dell’Appennino, con occasionali grandinate. Sul resto d’Italia il tempo tenderà ad essere migliore, fatto salvo per qualche isolato rovescio su arco alpino e prealpino. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini orientali, sui settori Appenninici settentrionali e su Marche, Umbria orientale e su zone interne di Abruzzo, Molise, Campania, su Puglia e Basilicata settentrionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in calo al meridione, con valori massimi localmente elevati su tutte le zone interne del Centro-Sud e sulla Pianura Padana, localmente molto elevati sulla Sicilia orientale. Venti: localmente forti dai quadranti occidentali su Sardegna settentrionale e Calabria, specie settori ionici, in attenuazione. Mari: molto mosse le Bocche di Bonifacio, in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

