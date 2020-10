METEO – Forte MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI, un fulmine colpisce un uomo a Vigonza: è grave

Fase di stabilità già tramontata, tornato il maltempo con allerta meteo su buona parte del centro-nord

La fase di stabilità durata poco più di 48 ore che ha coinvolto l’intero territorio nazionale nei passati giorni a causa della risalita di un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana sul Mediterraneo centrale è già definitivamente tramontana: quest’oggi sono infatti già evidenti gli effetti portati dall’ennesima progressione di una saccatura di origine nordatlantica, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e in Campania. E’ infatti sulla gran parte di questi settori che nella giornata di ieri il Dipartimento della Protezione Civile aveva valutato un’allerta meteo.

La neve tornata al di sotto dei 1000 metri al nordest, prossime ore ancora maltempo

Il fronte di maltempo che sta momentaneamente investendo diversi settori italiani ha portato anche un generale calo delle temperature laddove ha colpito e sulle regioni nordorientali, a sua volta responsabile di un abbassamento consistente della quota neve: fiocchi infatti sono oggi scesi abbondantemente sotto i 1000 metri e fin sui 750 metri al nordest, imbiancando persino il Tarvisio. Nelle prossime ore è atteso ancora il persistere dell’instabilità soprattutto sulle regioni del Triveneto, in Emilia-Romagna, in Toscana (zone centro-meridionali soprattutto), Campania, Molise e foggiano, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Forti piogge e occasionali temporali sparsi nelle zone del centro-nord

Il ritorno del maltempo si è quest’oggi manifestato attraverso il ritorno non solo di piogge, ma anche di temporali, con fenomeni localmente anche intensi. E’ il caso ad esempio del senese, dove un violento nubifragio abbattutosi nel corso di questa mattina ha provocato una frana che ha reso necessarie delle evacuazioni in via precauzionale, in quanto minacciava diverse case. L’instabilità è risultata spiccata e in alcuni casi accompagnata da attività elettrica sul nordest, dove a Vigonza, una località del padovano nordorientale, un uomo è rimasto colpito da un fulmine, come vedremo nel prossimo paragrafo.