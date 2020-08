METEO – Forte MALTEMPO con TEMPORALI e GRANDINATE si stanno abbattendo sull’ITALIA, ecco le ZONE COLPITE

Ecco la situazione sinottica dell’Europa

La situazione sinottica europea appare piuttosto convulsa soprattutto sulle zone centro-occidentali dove a prevalere è si una campana anticiclonica di matrice sub-tropicale, ma che risulta disturbata da un flusso di correnti più fresche e umide di origine atlantica causata dalla presenza di una goccia fredda in oceano e poco lontana dalle coste della Bretagna. E’ per questo che l’Alta pressione in questione non presenta valori così elevati e mai superiori ai 1015hPa, i cui massimi sono riposti soprattutto nella zona delle Baleari. Tuttavia, non manca caldo intenso e afoso soprattutto al centro-sud, non a caso per oggi ci sono 5 città bollino rosso dal Ministero della Salute.

Anche oggi Italia dal doppio volto

Una situazione sinottica come abbiamo appena illustrato, presenta un quadro meteorologico italiano completamente spaccato a metà, anche se a prevalere è senz’altro la stabilità e il clima pienamente estivo. Abbiamo già parlato in precedenza di come alcune città italiane siano state bollate di rosso a causa del forte caldo e tali condizioni le si ritrovano soprattutto lungo le regioni centro-meridionali. Dall’altra però, non mancano condizioni di maltempo che avvolgono soprattutto le regioni settentrionali e che non hanno mancato di portare qualche danno e disagio soprattutto in Piemonte.

Temporali anche al centro Italia

Le condizioni di maltempo stanno avvolgendo in questi minuti non solo i settori settentrionali, com’era ampiamente pronosticato dai principali centri di calcolo, ma contro qualsiasi previsione alcuni temporali si sono scatenati anche su alcune zone delle regioni centrali. Nei passati minuti infatti, un violento sistema temporalesco foriero di grandine si sarebbe abbattuto sulla Toscana meridionale, al confine con l’Umbria, con fenomeni anche molto intensi. Gli accumuli della zona si aggirano generalmente intorno ai 15/20 millimetri, registrati comunque in pochi minuti.