METEO – Forte MALTEMPO con TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA, ecco quando e dove

Cavo atlantico in transito nel weekend

Un cavo atlantico che durante l’inizio di questa settimana aveva colpito principalmente la Penisola iberica portando maltempo e nubifragi con danni e disagi soprattutto in Portogallo, è successivamente traslato verso oriente in direzione cioè dello stivale e sta portando fin dalla giornata di ieri una nuova fase perturbata che alla fine dei conti risulterà piuttosto rapida e poco intensa in generale. Nella giornata di ieri infatti il fronte di maltempo ha colpito il nord Italia, estendendosi quest’oggi al centro-sud, colpendo solo localmente e a tratti in maniera intensa.

Disagi e allagamenti in Toscana

Sebbene non sia stata particolarmente intensa quest’ondata di maltempo che sta tutt’ora interessando la nostra Penisola attraverso piogge e locali acquazzoni, nel corso della nottata trascorsa non sono comunque mancati alcuni disagi in Toscana e in particolare nella località di Arezzo, dove sono stati segnalati diversi allagamenti in garage, scantinati e sottopassi, ma anche all’ingresso dell’Ospedale. Anche altrove i fenomeni hanno colpito in maniera localmente e per brevi tratti intensa, come ad esempio in Umbria e nelle Marche, senza però portare particolari disagi.

Ad inizio settimana correnti perturbate in transito

Dopo un breve stop dal maltempo nella giornata di domani domenica 25 ottobre, garantito da una temporanea risalita di una nuova campana anticiclonica, a partire già dall’inizio della prossima settimana e dunque dalla giornata di lunedì 26 ottobre le condizioni meteo sono destinate ancora una volta a peggiorare sul nostro Paese. Le prime piogge, acquazzoni e in questo caso anche temporali, potrebbero colpire in maniera molto intensa prima il nord e poi il settore tirrenico soprattutto centrale nella giornata di martedì 27. Le aree maggiormente a rischio nubifragio nel primo caso sarebbero quelle alpine e subalpine, dove potranno verificarsi fenomeni intensi e persistenti.