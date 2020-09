METEO – Forte MALTEMPO con TEMPORALI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Residuo maltempo su Sicilia e reggino

Nella giornata odierna si sono osservate condizioni di maltempo sulle Isole Maggiori e sulle zone interne della Calabria. Nel corso di questa seconda parte di pomeriggio e nella prima parte della serata corrente, dopo un miglioramento delle condizioni meteo sulla Sardegna, persiste residua instabilità sul versante tirrenico della Sicilia (dove ieri sono stati diversi i disagi relativi agli allagamenti) con fenomeni a tratti anche intensi. Anche in Calabria le condizioni tendono ad un miglioramento con il progredire della serata, nonostante questo precipitazioni residue stanno interessando il reggino interno.

Prossime ore generale (e temporaneo) miglioramento

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo tenderanno però ad un generale (anche se temporaneo, come vedremo nel prossimo paragrafo) miglioramento, con addirittura accenno a schiarite in alcune aree interessate quest’oggi dal maltempo. Il vortice ciclonico che sta interessando il Mediterraneo fin dagli inizi di questa settimana viene infatti riassorbito dalla presenza di correnti più fresche ed umide presenti sulla Penisola balcanica e più generalmente sul settore orientale del mare nostrum. E saranno proprio tali correnti a causare il maltempo previsto per domani.

Sicilia ancora nel mirino del maltempo

Persisterà anche nella giornata di domani domenica 13 settembre una blanda circolazione depressionaria in arrivo dai quadranti orientali, che saranno responsabili di maltempo sull’estremo sud, in particolare sulla Sicilia. Dopo infatti che nelle prime ore della notte residua fenomenologia interesserà le zone estremamente sudorientali della Sardegna, nel pomeriggio esploderà l’instabilità nella Trinacria. I fenomeni interesseranno soprattutto le zone settentrionali della Sicilia con il principale interessamento del trapanese interno. Difficile ma non impossibile ipotizzare un parziale interessamento delle zone interne della Calabria, mentre altrove il tempo rimarrà sereno o al più poco nuvoloso con temperature similestive. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.