METEO – Forte MALTEMPO con TEMPORALI in arrivo, la Protezione Civile emette l’ALLERTA, ecco le città interessate

Prima parte di oggi tendenzialmente stabile

La prima parte della giornata odierna è risultata tendenzialmente stabile sulla nostra Penisola, dopo che il transito di una goccia fredda sui settori centrali italiani nella serata di ieri, aveva provocato lo sviluppo di temporali localizzati, ma piuttosto intensi che hanno coinvolto soprattutto le zone interne della Toscana e dell’Umbria. Non è mancato persino qualche fenomeno grandinigeno ad accompagnare le precipitazioni spesso temporalesche laddove hanno colpito. Ma nel corso del pomeriggio le condizioni meteo sull’Italia sono peggiorate nuovamente in favore del maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Instabilità pomeridiana, alluvione lampo nel trevigiano

Nel corso del pomeriggio è scoppiata l’instabilità in alcuni settori interni del centro-nord del Paese, in particolare tra Marche e Umbria, ma soprattutto in alcune zone del Veneto, in particolare del trevigiano. Qui infatti si è ripercossa una vera e propria alluvione lampo, con i Vigili del Fuoco costretti ad intervenire con le idrovore per prosciugare l’acqua che aveva invaso qualche abitazione. Con il progredire della serata le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola tenderanno ad un generale miglioramento, come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Domani nuovi temporali pomeridiani

Ancora una volta, dopo una prima parte tutto sommato stabile, la giornata di domani lunedì 15 giugno che contrassegna l’inizio della nuova settimana, vedrà un ulteriore peggioramento nel corso del pomeriggio in Italia e che coinvolgerà ancora la dorsale appenninica: questa volta l’instabilità potrà presentare carattere più diffuso e localmente si presenterà ancora in forma intensa. Il maltempo, che nella giornata di domani interesserà in maniera isolata anche buona parte dell’arco alpino, è causato ancora una volta dalla persistenza di correnti più fresche e instabili in arrivo dai quadranti orientali e nordoccidentali (che saranno il presagio dell’ingresso di una nuova saccatura atlantica nei prossimi giorni).