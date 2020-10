METEO – Forte MALTEMPO e raffiche di vento di BURRASCA sferzano Varese e Provincia: DANNI e 15 persone evacuate per pericolo frana

Riecco il maltempo con annessi danni e disagi

Ormai sembra una prassi dell’ultimo periodo: quando il maltempo si manifesta, lo fa sempre arrecando danni e disagi. E non ha risparmiato l’Italia neanche questa volta. Pronti via nel corso di questa mattina un violento nubifragio semistazionario ha colpito la provincia di La Spezia provocando l’esondazione di un fiume e allagando diverse strade adiacenti. Ciò ha portato ovvi disagi che si sono inevitabilmente ripercossi anche sulla viabilità. Il peggioramento delle condizioni meteo al settentrione (e soprattutto sui settori nordoccidentali) è causato dalla presenza di una vasta area depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale che presenta un centro di bassa pressione sulla Francia.

Prossime ore acquazzoni e piogge intense si concentreranno a ridosso delle zone alpine e subalpine nordoccidentali

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo continueranno a risultare perturbate sull’Italia, con le piogge e gli acquazzoni più intensi che si concentreranno però sui settori alpini e subalpini soprattutto delle regioni nordoccidentali. In particolare, l’alto Piemonte potrebbe avere a che fare a fine giornata con cumulati giornalieri elevati e localmente anche eccezionali. Un nuovo fronte di maltempo potrebbe interessare nella seconda parte di serata la Liguria occidentale, in successiva traslazione nella notte verso oriente. Rimane ancora relativamente stabile al centro-sud, dove intensificherà la ventilazione di scirocco che ha peraltro provocato già un primo sensibile rialzo termico al meridione.

Forte maltempo e violente raffiche di vento sferzano Varese e la Provincia

Ma il forte maltempo non risparmia nemmeno le zone più nordoccidentali della Lombardia, in particolare il varesotto: l’instabilità qui è anzi accompagnata da violente raffiche di vento burrascose che hanno causato la caduta di un albero sulla Strada Provincia 17 all’altezza di Mornago. L’albero, stando a ciò che si apprende dal sito “fanpage.it” sarebbe caduto su un automobile in transito sfondando il tettuccio della stessa. Nonostante questo fortunatamente, il conducente del mezzo non ha riportato ferite, ma solo un grosso spavento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per sgomberare la carreggiata dalla pianta. PER LE PREVISIONI METEO DI VARESE, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.