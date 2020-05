METEO – Forte MALTEMPO in arrivo in ITALIA: pericolo GRANDINE, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Blando cavo atlantico in arrivo Un blando e rapido cavo atlantico interromperà e sta già interrompendo l’egemonia dell’Anticiclone azzorriano che da un paio di giorni sta interamente coinvolgendo lo stivale, attraverso un’altrettanto rapida, ma intensa ondata di maltempo. Con la traslazione del suddetto cavo d’onda verso oriente, le correnti instabili si allontaneranno dall’Italia in favore di un immediato ritorno dell’Alta azzorriana, con graduali schiarite dalla mattina e rasserenamenti attesi nel pomeriggio, ma non mancheranno come vedremo in seguito, residue note di maltempo all’interno della nostra Penisola, talvolta anche intense, soprattutto nella notte. Peggioramento in arrivo per stasera, allerta arancione in parte della Lombardia Un peggioramento delle condizioni meteo è già evidente sulle regioni settentrionali, con forti piogge e temporali che attualmente stanno colpendo diverse aree del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il maltempo si estenderà entro questa sera verso oriente, interessando buona parte del nord eccezion fatta per l’Emilia-Romagna e la Liguria. I fenomeni localmente potrebbero essere intensi e a carattere di nubifragio, tanto che il Dipartimento della Protezione Civile era stata indotta già da ieri a diramare allerta meteo di codice arancione per buona parte della Lombardia. Sul dettaglio previsionale delle prossime ore abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Domani forte maltempo nella notte in Friuli, poi residua instabilità sul settore centrale adriatico Nel corso delle prime ore della notte di domani domenica 24 maggio, l’azione del suddetto cavo d’onda atlantico, si sposterà sulle regioni nordorientali, in particolare colpendo in maniera dura soprattutto il Friuli Venezia Giulia, dove le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragio. Nel corso della tarda mattinata e del primo pomeriggio inoltre, qualche pioggia potrebbe interessare il settore adriatico centrale: i fenomeni tuttavia qui saranno prevalentemente deboli, proprio come gli accumuli che il peggioramento causerà su tali regioni. Asciutto e soleggiato, con clima tipicamente primaverile, sul resto d’Italia.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Appennino emiliano e Romagna, Toscana orientale, Marche, Abruzzo e settori orientali di Umbria e Lazio, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Marche e Abruzzo nord-orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale sensibile diminuzione al Nord; massime in sensibile diminuzione sulle regioni del medio Adriatico. Venti: temporaneamente forti: orientali, con raffiche di burrasca, sulle regioni del medio ed alto Adriatico, occidentali sulla Sardegna settentrionale. Mari: molto mosso il Mare di Sardegna; tendente a molto mosso in serata il Canale di Sardegna. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.