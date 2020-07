METEO – Forte MALTEMPO in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città interessate

Prevalente stabilità, si aggrava la siccità in alcune zone

Come annunciato nei precedenti giorni, l’Italia si sarebbe soprattutto da oggi trovata nella morsa e nelle grinfie di un robusto campo di Alta pressione di origine africana che non avrebbe solamente portato condizioni meteo di prevalente stabilità con cieli generalmente soleggiati, ma avrebbe causato anche un aumento delle temperature su valori oltre la media di riferimento anche per il periodo più caldo dell’anno nel quale ci troviamo ormai addentrati. Tale situazione peraltro non fa che aggravare la situazione relativa alla siccità nella quale sono avvolte alcune aree del Paese.

Qualche disturbo temporalesco locale

In mezzo ad un mare di stabilità, non è mancato comunque qualche locale disturbo temporalesco nel corso di questo pomeriggio lungo l’area alpina e subalpina a causa dello scorrimento di correnti più umide e fresche di matrice atlantica appena oltralpe. Tale situazione aveva infatti indotto il Dipartimento di Protezione Civile nella giornata di ieri ad emettere un’allerta per alcune zone valida per oggi. Maltempo che ha assunto carattere più sparso nel corso della serata corrente. Qualche disturbo nel corso del pomeriggio è stato segnalato anche lungo l’Appennino meridionale, in particolare quello del potentino, con fenomeni localmente intensi.

Temporali in arrivo domani

Nella giornata di domani venerdì 31 luglio l’infiltrazione di correnti più umide e fresche in arrivo dai quadranti settentrionali determineranno lo sviluppo di nuovo maltempo pomeridiano, che interesserà ancora una volta l’arco alpino, ma anche l’Appennino Tosco-Emiliano. Da quest’ultimo settore i temporali potranno successivamente sconfinare in direzione delle pianure emiliane, con fenomeni localmente anche intensi e possibilmente accompagnati da grandinate. Possibile ancora qualche disturbo presso l’Appennino meridionale. Nel resto del Paese persiste invece il bel tempo, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto nei valori massimi.