METEO – Forte MALTEMPO in arrivo, le autorità non escludono il rischio TORNADO, ecco dove nel mondo

Prima decade di aprile trascorsa all’insegna della stabilità

La prima decade del mese di aprile si è ormai conclusa da un paio di giorni ed è trascorsa all’insegna della prevalente stabilità. Questo nonostante le premesse, con temperature degne del periodo invernale o tardo invernale nei primissimi giorni del mese, successivamente risaliti su valori anche spesso oltre la media del periodo soprattutto sulle regioni centro-settentrionali grazie all’espansione di un esteso promontorio anticiclonico di origine afroazzorriana che oltre ad abbracciare la nostra Penisola ha interessato anche buona parte del continente europeo centro-occidentale. Non a caso, anche qui le temperature sono spesso risultate anomale, soprattutto nella seconda metà della prima decade.

Pasqua con locali temporali sull’Italia

L’inizio della seconda decade del mese ha portato qualche novità solamente a vasta scala sinottica, con un arretramento dell’Anticiclone piuttosto evidente causato dall’improvviso e repentino abbassamento della corrente a getto e quindi del flusso atlantico. Al momento tale evoluzione non ha portato effetti diretti ed evidenti sulla nostra Penisola, ciò non toglie che nel corso di questo pomeriggio è possibile la formazione di qualche locale temporale soprattutto sulle aree più settentrionali del Trentino e sulla dorsale appenninica centro-meridionale, in particolare tra basso Lazio e Campania interni.

Una Pasqua tempestosa negli Stati Uniti

Come consuetudine in questi casi, in cui oltre al bel tempo condito da cieli soleggiati e clima primaverile in Italia c’è molto poco altro da commentare e da approfondire, ci affacciamo fuori dai confini nazionali per commentare quanto di estremo accade nel globo a livello meteorologico. Ebbene, sembra prevista una Pasqua a dir poco tempestosa negli Stati Uniti, nei passati giorni già interessati da episodi vorticosi, come il tornado in Arkansas: secondo ciò che dicono gli esperti e che riporta il sito “clickorlando.com” le condizioni di forte maltempo che quest’oggi si riverseranno in alcune aree, potrebbero indurre lo sviluppo di tornado, entriamo maggiormente nel dettaglio.