METEO – INTENSO MALTEMPO in arrivo sull’ITALIA dalla prossima settimana, i dettagli

Meteo mediamente stabile sull’Italia, ma non ovunque

Buona Domenica pomeriggio a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteo sull’Italia in questa seconda parte di giornata, appaiono mediamente stabili lungo le coste e settori di Pianura Peninsulari, mente nubi e qualche pioggia sono in transito sulle due Isole Maggiori e coste tirreniche della Calabria. Le temperature risultano decisamente gradevoli ed attorno ai +20°C, ma con valori destinati a salire ulteriormente nelle prossime ore; il bel tempo, tuttavia, ben presto sarà un vecchio ricordo. Gli acquazzoni ed i temporali che nelle prossime ore interesseranno l’Arco Alpino e Prealpino, infatti, sono un chiaro sintomo di un’atmosfera via via più instabile, a causa di un continuo calo del campo barico. Nella giornata di domani si osserverà un’accentuazione dei fenomeni convettivi, ma sarà da martedì 28 aprile che si registrerà il vero cambio circolatorio con una serie di perturbazioni atlantiche pronte a portare condizioni di maltempo su diverse regioni.

L’Atlantico è pronto a portare il maltempo da martedì

Meteo – Come anticipato sul finire del paragrafo precedente, dalla giornata di martedì 27 aprile sull’Italia si aprirà una fase di generale maltempo; il transito del flusso umido oceanico sull’Europa centro-meridionale, piloterà una serie di sistemi frontali verso l’Italia, favorendo il ritorno delle piogge su molte regioni. A fasi alterne pioverà praticamente su tutta l’Italia, a partire dalla giornata di martedì, fino a quella di venerdì 1 maggio. Stando agli aggiornamenti attuali, i settori che potranno beneficiare maggiormente delle precipitazioni saranno quelli a nord del Po, Liguria di Levante, le zone interne tirreniche ed occidentali delle due Isole Maggiori; su tali aree durante la settimana potrebbero cadere in totale anche 100 mm di pioggia, decisamente utili dopo un lungo periodo siccitoso. I settori ionici, specie di Basilicata e Calabria, potrebbero rimanere ai margini del peggioramento, cosi come il medio-basso adriatico, dove ci attendiamo accumuli decisamente modesti.

Maltempo prolungato, quando torna il bel tempo?

Meteo – Il flusso umido Atlantico riuscirà a portare molte nubi e piogge, alternate a momentanee pause più asciutte nel corso della prossima settimana; stando agli aggiornamenti attuali dei modelli matematici, le condizioni meteo si manterranno instabili sull’Italia fino alla giornata di venerdì, in particolare al Nordest e zone interne Peninsulari. Da sabato potrebbe tornare il bel tempo su gran parte dell’Italia, grazie ad un repentino aumento del campo barico a partire dai settori sud-occidentali; la discesa di una saccatura nord atlantica tra la Penisola Iberica e le Isole delle Azzorre, infatti, favorirà l’espansione sul bacino del Mediterraneo centrale di un vasto e coriaceo promontorio anticiclonico, alimentato da masse d’aria decisamente calde per il periodo. Nel prossimo fine settimana, quindi, potrebbe giungere una fase estiva.