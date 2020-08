METEO – Forte MALTEMPO in atto al NORD ITALIA: uomo disperso nel varesotto travolto da un torrente in piena

Forti temporali nel varesotto: un disperso

Pesante maltempo in arrivo nella nostra penisola con criticità già in atto in alcune zone del nord. L’Italia risulta infatti divisa in due da un punto di vista meteo e lo sarà ancora per 24 ore con caldo al sud e gran parte del centro e nubifragi al nord e nell’alta Toscana. Fenomeni violentissimi sono attesi in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli nel corso delle prossime ore con grandinate non escluse. Una delle situazioni più difficili si registra nel varesotto dove un uomo è stato anche travolto da un torrente in piena ed è disperso. Sempre nel varesotto altre persone sono rimaste bloccate a causa di una grossa frana, numerosi anche i disagi nelle altre province lombarde, dovute soprattutto a grandinate ed allagamenti. Non solo piogge e temporali ma anche un sensibile calo termico al nord e successivamente anche al centro. NUBIFRAGIO A MILANO CON DANNI

Situazione difficile al nord, uomo travolto da un torrente

Come detto, una delle situazioni più difficili è nel varesotto, dove un uomo risulta disperso dopo che è stato travolto da un torrente in piena. Il 38 enne, come riportato da ilgiorno.it, era insieme ad un amico vicino al lago Delio, nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, quando improvvisamente è stato travolto dalle acque. Immediato è scattato l’allarme, dato dal compagno e le ricerche sono andate avanti fin quando è stato possibile, ostacolate poi da piogge incessanti. L’amico è invece stato portato in salvo con l’elisoccorso. Il tempo in zona continuerà ad essere molto instabile tanto che per domani sono attesi violentissimi temporali un po’ in tutto il nord Italia, anche in Lombardia, regione dove la situazione potrebbe risultare ancora molto complicata. Sempre in Lombardia, nella zona del Lago di Garda, nel pomeriggio odierno si è abbattuta una violenta grandinata con chicchi grandi come palline da ping pong.

Violenti nubifragi in arrivo al centro-nord

Situazione destinata a peggiorare anche al centro con violenti temporali a cominciare dal settore tirrenico. Il maltempo si estenderà nel corso della giornata di domani al centro Italia con temperature che inizieranno a calare a partire dalla Toscana. I fenomeni potranno risultare particolarmente violenti tra Toscana, nord Lazio e Umbria. Ancora in ombra invece il medio Adriatico con clima inizialmente molto caldo ma anche qui la situazione è destinata a cambiare nella seconda metà della giornata con le prime piogge nelle zone interne e nel nord delle Marche. Il maltempo sarà accompagnato da un sensibile calo delle temperature, dell’ordine di 10-12 gradi, anche oltre in alcune zone del centro e del nord.