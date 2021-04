METEO – Forte MALTEMPO in Friuli, NUBIFRAGI provocano diverse FRANE e ALLAGAMENTI: chiusi due guadi

Italia nella morsa del maltempo da diversi giorni

La nostra Penisola si trova negli ultimi giorni nella morsa del maltempo a causa di un cavo atlantico che è affondato in maniera decisa solo nella giornata di ieri causando condizioni di più diffusa instabilità. Forti piogge e rovesci si sono registrati soprattutto sul versante tirrenico, ma non hanno risparmiato anche i settori nordorientali. Le temperature appaiono in calo da ieri a causa dell’ingresso di correnti più fredde in arrivo dai quadranti settentrionali.

Nelle prossime ore il maltempo colpirà anche il sud

Mentre fino a questo momento le condizioni meteo di maltempo hanno interessato in particolare la Romagna e, in maniera isolata, alcuni settori delle regioni centrali, nelle prossime ore e dunque in serata il fronte instabile scenderà di latitudine e si direzionerà verso sudest, interessando anche buona parte del meridione, in particolare il foggiano, ma anche il medio versante adriatico. Sul resto della nostra Penisola le condizioni volgeranno ad un miglioramento grazie all’ingresso della ventilazione settentrionale.

Forte maltempo sferza il Friuli, diversi disagi

Come annunciato anche in precedenza, un marcato fronte di maltempo ha colpito non solamente il versante tirrenico, ma anche i settori nordorientali della nostra Penisola. In particolare, il Friuli Venezia Giulia è stato raggiunto da precipitazioni anche particolarmente intense e a tratti a carattere di nubifragio, che non hanno mancato di portare importanti disagi che si sono riversati maggiormente sulla viabilità. Vediamo nella prossima pagina cos’è successo in regione. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI UDINE, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.